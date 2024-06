Neymar Jr. und Bruna Biancardi posieren mit Tochter Mavie

Neymar Jr. (32) gibt zuckersüße Einblicke in sein Familienleben. Auf Instagram veröffentlicht der Fußballer ein paar Schnappschüsse von einem Fotoshooting mit seiner Tochter Mavie. Die Kleine trägt ein weißes Kleid und Söckchen. Auf ihrem Kopf rundet ein weißer Haarreif den niedlichen Look des Mädchens ab. Auch Bruna Biancardi posiert für ein Foto mit dem Kicker und ihrer gemeinsamen Tochter. Seinen Beitrag versieht Neymar mit einem roten Herz.

Das ist nicht das erste Mal, dass der Fußballstar einen privaten Moment mit seinen Followern im Netz teilt. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der zweifache Papa ein Video, in dem sein Sohn Lucca da Silva Santos seiner Halbschwester Mavie dabei hilft, in die Arme des Sportlers zu laufen. Neymar sitzt auf dem Boden und streckt seine Arme erwartungsvoll nach seiner Jüngsten aus.

Mit seiner Jugendliebe Carolina Dantas teilt sich der Brasilianer den gemeinsamen Sohn Lucca, der im August 2011 das Licht der Welt erblickt hatte. Im vergangenen Herbst bekam der Fußballer erneut Nachwuchs – Bruna brachte die kleine Mavie zur Welt. Nur wenige Monate nach der Geburt verkündete das Model die Trennung von dem Sportler. "Dies ist eine private Angelegenheit, aber da ich oft mit Nachrichten, Verdächtigungen und Witzen in Verbindung gebracht werde, möchte ich euch mitteilen, dass ich nicht in einer Beziehung bin", erzählte sie in ihrer Story.

Instagram / brunabiancardi Neymar Jr. und Bruna Biancardi

Instagram / neymarjr Neymar Jr. und seine Tochter Mavie, 2024

