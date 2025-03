Neymars Partygelage trotz Verletzungspause sorgt für Kritik

Fußball-Superstar Neymar Jr. (33) sorgt aktuell für Wirbel abseits des Spielfelds. Nachdem er Anfang März im Viertelfinale der Staatsmeisterschaft von São Paulo gegen Bragantino in der Schlussphase verletzt ausgewechselt wurde, scheint sich der Brasilianer von seiner Verletzung wenig beeindrucken zu lassen, wie das Magazin oe24 berichtet. Auf seinem Social-Media-Kanal postete Neymar kürzlich strahlende Partyszenen vom Karneval in Rio de Janeiro. An seiner Seite: seine schwangere Freundin. Die ausgelassenen Bilder kamen bei seinen Fans allerdings nicht nur gut an, denn nur Tage später saß der Stürmer beim Spiel gegen Corinthians 90 Minuten auf der Bank, während seine Mannschaft mit 1:2 verlor und aus dem Turnier ausschied.

Während Neymar für seinen Instagram-Post viele positive Reaktionen wie "Wunderschöne Bilder" einheimste, gibt es auch kritische Stimmen, vor allem unter den Anhängern seines Teams. Einige Fans werfen ihm vor, seinen Fokus nicht mehr auf den Fußball zu richten, sondern lieber das Partyleben zu genießen. Die Niederlage gegen Corinthians hat die Kritik noch weiter angefacht, da Neymar mit seiner Präsenz auf dem Platz womöglich einen Unterschied hätte machen können. Stattdessen schien er die Auszeit für sich zu nutzen, was viele als mangelndes Engagement interpretieren.

Neymars zwischenzeitliche Eskapaden abseits des Spielfelds sorgen oft für Gesprächsstoff. Nicht nur für seine Künste mit dem Ball, sondern auch für seinen extravaganten Lebensstil ist der Fußballprofi bekannt. Der gebürtige Brasilianer, der derzeit beim FC Santos spielt, lässt es sich privat gerne gut gehen und scheut nicht davor zurück, dies öffentlich zu zeigen. Seine Beziehung wurde im vergangenen Jahr ebenfalls ausgiebig thematisiert, vor allem seit der Bekanntgabe der Schwangerschaft seiner Partnerin. Neymar selbst scheint die Aufmerksamkeit zu genießen und polarisiert mit einer Mischung aus fußballerischem Talent, Glamour und seiner Vorliebe für das Rampenlicht.

ActionPress Neymar Jr. und Bruna Biancardi

Getty Images Neymar Jr., Fußballstar

