So verliebt zeigen sich Knossi und seine Verlobte im Netz

Knossi (38) und Lia Mitrou zeigen sich nach über fünf Jahren Beziehung noch immer verliebt wie am ersten Tag. In einem aktuellen Instagram-Post teilt seine Verlobte ein romantisches Foto am Strand während eines traumhaften Sonnenuntergangs. Dazu schreibt sie: "Bei all dem Stress darf die Liebe nie zu kurz kommen. Auch die Auszeiten sind wichtig." Das Paar lernte sich 2020 kennen und verlobte sich im Februar 2024 auf den Malediven – bei einem Candle-Light-Dinner in einem Herz aus Kerzen. Eine spontane "Hochzeit" ohne offizielle Papiere fand bereits 2023 in Las Vegas statt. Die richtige große Feier steht jedoch erst für Sommer 2026 auf dem Plan.

Die Verliebtheit der beiden spiegelt sich auch in ihrem Alltag wider. Gerade erst verbrachten sie gemeinsam mit Knossis Familie entspannte Tage in Griechenland, wo sie den 66. Geburtstag seiner Mutter Ida feierten. Die ausgelassene Stimmung und die Zeit mit der Familie sind den beiden besonders wichtig. Auch das Thema Kinder steht bei ihnen im Raum. Der Streamer bringt es im Bild-Interview auf den Punkt: "Ich liebe Kinder. Ich könnte sofort." Lia hingegen erklärt augenzwinkernd, dass sie vorher noch in ihr Hochzeitskleid passen möchte. Doch einig sind sich beide: "Wenn wir wollen, dann wollen wir, und wir sind eigentlich bereit."

Auch beruflich sind Knossi und Lia ein gutes Team und treten immer öfter gemeinsam auf. Während Lia anfangs zögerlich war, hat sie inzwischen Spaß daran gefunden, auf der Bühne zu stehen – was das Paar immer weiter zusammenschweißt. Knossi zeigt sich häufig stolz und schwärmt nicht nur auf Social Media, sondern auch vor seinem Publikum auf Twitch von seiner Partnerin. Ihre Fans lieben ihre authentische Art und überhäufen das Paar regelmäßig mit Kommentaren wie "Ihr seid so ein süßes Paar". Trotz seines vollen Terminkalenders beweist Knossi immer wieder, wie wichtig ihm Lia ist – und ihre Liebe wirkt ungebrochen.

Instagram / knossi Lia Mitrou und Knossi, Mai 2025

Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou, August 2024

