Knossi im Amazonas? Gerüchte um neue "7 vs. Wild"-Teilnahme

Jens Knossalla, bekannt als Knossi (38), sorgt für Aufregung, nachdem er in einem Livestream mit Fitness-Influencerin Sophia Thiel (30) vermeintlich auf eine mögliche Teilnahme an der fünften Staffel von 7 vs. Wild angespielt hat. Während des Gesprächs erwähnte Sophia den Amazonas, woraufhin der Entertainer sichtlich überrascht reagierte. Knossi gab ausweichende Antworten, was die Fans sofort als Hinweis auf eine bevorstehende Teilnahme interpretierten. Die nächste Staffel der Survival-Show führt die Teilnehmer in den Amazonas-Regenwald und die Gerüchte um Knossis Mitwirkung heizen die Vorfreude weiter an.

Schon in der Vergangenheit hatte Knossi Interesse an dem Survival-Format signalisiert. In Gesprächen mit Fritz Meinecke (36), der hinter der Show steht, brachte er mehrfach seine Lust auf ein solches Abenteuer zum Ausdruck. Besonders bei einer möglichen "Elite-Staffel" wollte Knossi laut eigener Aussage mit von der Partie sein. Ob seine ausweichenden Kommentare im Livestream nun als Bestätigung gewertet werden können oder lediglich ein geschickter Schachzug sind, um die Aufmerksamkeit der Fans zu wecken, bleibt offen. Auch die übrigen Teilnehmer für die kommenden Folgen sind bislang nicht öffentlich gemacht worden.

Die fünfte Staffel von "7 vs. Wild" verspricht ein spannendes Abenteuer zu werden. Mit dem Amazonas als Schauplatz betreten die Kandidaten ein Setting, das den ultimativen Survival-Test darstellen könnte. Der Dschungel, der aufgrund seiner enormen Größe und seiner vielfältigen Tierwelt als einer der gefährlichsten Orte der Welt gilt, stellt dabei eine ganz neue Herausforderung dar. Während bereits in einer früheren Staffel der Regenwald von Panama erkundet wurde, bietet der Amazonas noch größere Risiken – und Möglichkeiten für unvergessliche Szenen. Fans der Show können sich ab Herbst auf eine actionreiche Staffel freuen.

Instagram / knossi Knossi bei "7 vs. Wild"

Instagram / knossi Knossi bei den Vorbereitungen zu "Mission Unkown"

