Krebsvorstufe: Furkan ist Lisa Marie Akkayas größte Stütze

Lisa Marie Akkaya (24) teilte jüngst eine weitere besorgniserregende Neuigkeit mit ihren Fans. Bei der Reality-TV-Bekanntheit wurde vor einigen Wochen eine Krebsvorstufe diagnostiziert. Ihr Ehemann Furkan (24), auch Akka genannt, kann sie in dieser schweren Zeit vorerst nur aus der Ferne unterstützen. Sie ist aktuell in Deutschland bei ihrer Familie und er wieder zurück zu Hause in Dubai. Die Zeit, bis der ehemalige Too Hot To Handle: Germany-Teilnehmer wieder bei ihr ist, sei schwer, erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Denn: "Er ist die größte Stütze für mich und einfach der beste Mann, den man sich wünschen kann", schwärmt Lisa dankbar.

Wie die Influencerin auf Social Media mitteilte, ist bei ihr "die erste Phase von Gebärmutterhalskrebs" festgestellt worden. Da sich Lisa aber aktuell in ihrer zweiten Schwangerschaft befindet, ist eine "Behandlung und Untersuchung [...] weitestgehend nicht möglich". Allerdings scheint es sich mittlerweile nicht mehr "nur" um eine Vorstufe zu handeln, wie sie vermutet. Ihre Werte sollen sich stetig verschlechtern. Genaueres wird Lisa aber erst nach der Geburt ihres Babys erfahren, wenn sie sich behandeln lassen kann.

Aufgrund ihrer gesundheitlichen Feststellungen entschieden sich Lisa und Akka auch, nach einem zweiten Zuhause in Deutschland zu suchen, um vorerst länger hier zu bleiben. Sie lieben Dubai und fühlen sich dort durchaus angekommen, doch wie sie in ihrer Instagram-Story zu verstehen gibt, möchte das Paar auf alles vorbereitet sein. "Wir wollen bei meiner Familie sein, die uns mit den zwei Babys und unseren drei Hunden unterstützt... vor allem Akka, falls es wirklich ernst mit mir werden sollte. Wir müssen uns leider auf alles vorbereiten und darauf einstellen und das ist einfach der beste Weg für uns alle", betont Lisa.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Akkaya, Social-Media-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

Anzeige Anzeige