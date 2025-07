Lisa Marie Akkaya steht zu ihren Schwangerschaftsstreifen

Lisa Marie Akkaya (24) erwartet ihr zweites Kind. Die Influencerin macht kein Geheimnis daraus, dass sich ihr Körper durch die erste und zweite Schwangerschaft verändert hat – und teilt zu diesem Thema nun ein Foto ihrer Dehnungsstreifen auf Instagram. Dazu schreibt sie: "Ich hatte immer extreme Angst, dass ich durch die Schwangerschaft Dehnungsstreifen bekomme. Und jetzt denke ich mir so: 'Ja und? Ich bin halt Mama von zwei Kindern, das ist völlig normal. Es interessiert niemanden außer mich selbst, also warum setze ich mich eigentlich so unter Druck?'" Ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, ist alles, was für Lisa aktuell zählt. "Du bist mir jede einzelne Narbe wert", unterstreicht sie ihre Meinung.

Auch anderen Frauen wolle sie damit Mut machen. "Sei stolz darauf! Du hast so viel geschafft! Es ist doch logisch, dass eine Schwangerschaft nicht nur innerlich Spuren hinterlässt, sondern auch äußerlich", appelliert sie an ihre Followerinnen. Die 24-Jährige gesteht auch, sich bei ihrem ersten Kind eine Menge Druck gemacht zu haben. Sie habe schnell Gewicht verlieren wollen und sich ständig mit anderen Müttern auf Social Media verglichen. Heute wisse sie: Genau das sollte man nicht tun. "Man schaut sich Stars wie Hailey Bieber an und fragt sich, warum sie keine Narben hat und so schnell wieder ihren alten Körper zurückbekommt", erinnert sich Lisa und fügt hinzu: "Aber das ist Instagram. Es ist nicht real. Also setz dich nicht unter Druck."

Angesichts der aktuellen Situation scheint es kein Wunder zu sein, dass ihr eigener Körper der jungen Mutter zweitrangig ist. Ihre zweite Schwangerschaft verläuft alles andere als nach Plan: Bereits vor Wochen setzte ungeplant und viel zu früh der Geburtsvorgang ein – Lisa und ihr Partner Akka (24) bangten um das Leben ihres ungeborenen Kindes. Auch jetzt ist die Gefahr noch nicht gebannt. "Wir sind für jeden Tag dankbar, an dem Xavi in meinem Bauch bleibt", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit kürzlich auf Instagram.

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Reality-TV-Star

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Mai 2024

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025