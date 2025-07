So geht es Lisa Akkaya mit ihrer Schwangerschaft aktuell

Lisa Marie Straube (24), die nach ihrer Hochzeit mit Furkan Akkaya (24) unter ihrem neuen Namen Lisa Akkaya bekannt ist, sorgt bei ihren Fans momentan für große Sorge. Die Social-Media-Bekanntheit und Reality-TV-Darstellerin erwartet ihr zweites Kind, doch ihre Schwangerschaft wird von Komplikationen überschattet. Nachdem beinahe eine Frühgeburt eingetreten wäre, steht für die TV-Bekanntheit nun vor allem eines im Vordergrund: Ruhe. In einer Instagram-Fragerunde verriet sie kürzlich, dass sie zwar vorsichtig optimistisch ist, sich die Situation jedoch jederzeit wieder verschlechtern könnte. "Wir sind für jeden Tag dankbar, an dem Xavi in meinem Bauch bleibt", erklärte sie.

Trotz einer gewissen Erleichterung nach den kritischen Momenten gibt Lisa zu, dass diese Schwangerschaft deutlich belastender ist als ihre erste. Sie fühle sich körperlich merklich geschwächter und erschöpfter. Um mögliche neue Komplikationen zu vermeiden, verzichtet sie daher aktuell weitestgehend auf größere Aktivitäten und setzt auf ein stressfreies Umfeld. Ihre Fans begleiten Lisa auf diesem schwierigen Weg und unterstützen sie mit zahlreichen aufmunternden Nachrichten, was sie sehr zu schätzen weiß.

Bereits bei ihrer ersten Schwangerschaft teilte die Influencerin viele intime Einblicke mit ihrer treuen Community. Seit ihrer Teilnahme an Temptation Island hat sie es geschafft, eine große Zahl an Anhängern auf ihren Kanälen zu gewinnen. Ihr bisheriges Leben nahm in der Vergangenheit immer wieder überraschende Wendungen, doch Lisa zeigt sich in schwierigen Zeiten stets kämpferisch. Ihre Anhänger hoffen nun, dass diese Stärke auch bei ihrer aktuellen Schwangerschaft Früchte trägt und sie ihren kleinen Xavi gesund zur Welt bringen kann.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheit

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby, Mai 2025