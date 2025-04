Nach Babyglück: Mark Wright tritt beim Marathon in London an

Mark Wright (38) und Michelle Keegan (37) sind überglücklich: Das Paar hat vor wenigen Wochen seine erste gemeinsame Tochter begrüßt. Doch auch wenn das Eltern-Dasein seine ganze Aufmerksamkeit fordert, plant Mark bereits seinen nächsten großen Coup: Der einstige Fußballprofi wird Ende des Monats am London-Marathon teilnehmen. Gegenüber der Zeitung Metro erzählte der ehemalige "The Only Way Is Essex"-Star, dass das Training dieses Mal herausfordernd sei: "Ich habe spät angefangen, hatte eine Verletzung und dann kam das Baby – das hat viel Zeit beansprucht." Dennoch bleibt er ambitioniert und will die Strecke in unter vier Stunden bewältigen. Bereits bei einem früheren Marathon war er mit viel Disziplin an den Start gegangen, was nun - inmitten seines neuen Lebens als Vater - wohl eine noch größere Herausforderung ist.

In einem emotionalen Instagram-Post teilten sie vor einigen Wochen die frohe Botschaft der Geburt ihrer Tochter mit ihren Fans, zusammen mit einem Foto, auf dem sie die kleine Hand ihres Neugeborenen halten. Die kleine Palma Elizabeth Wright kam am 6. März zur Welt und sorgt seitdem für große Veränderungen im Alltag der Eltern. Bereits kurz nach der Geburt gönnte sich die Familie eine Auszeit im luxuriösen Soho Farmhouse in Oxfordshire, wo Michelle im Netz einen Einblick in die idyllischen Momente mit ihrer Tochter und Mark gab.

Michelle und Mark, die seit 2015 verheiratet sind, hatten sich bewusst Zeit gelassen, bevor sie eine Familie gründeten – eine Entscheidung, die sie nicht bereuen. In einem Interview mit The Sun sprach Mark davon, wie emotional es war, seine Tochter zum ersten Mal im Arm zu halten: "Es ist ein sehr besonderes Gefühl, das ich kaum in Worte fassen kann." Während er früher eher durch seine Fernsehauftritte in Schlagzeilen geriet, zeigt sich Mark heute als stolzer Papa, der seine Rolle in vollen Zügen genießt. Auch Michelle, die durch Rollen in Serien wie "Our Girl" und "Coronation Street" bekannt ist, widmet sich leidenschaftlich ihrer neuen Aufgabe als Mutter – ein Meilenstein, den das Paar nach beruflichen Höhen nun gemeinsam erlebt.

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, September 2023

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, September 2024

