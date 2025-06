Drei Monate nach Geburt: Michelle Keegan startet mit Sport

Michelle Keegan (38) zeigt sich drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter Palma wieder in Topform. Die Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Mark Wright (38) das gemeinsame Kind im März willkommen hieß, gab auf Instagram Einblicke in ihre neu aufgenommene Fitnessroutine. Dabei trug sie ein sportliches, bauchfreies Top und teilte Eindrücke von einer Pilates-Session sowie einem Spiel Padel-Tennis. Besonders rührend: ein Foto, das Mark an seinem ersten Vatertag mit Tochter Palma zeigt. "Für andere sind das nur Bilder, für mich sind es Momente des Glücks", schrieb Michelle unter ihren Beitrag.

Während ihrer Mutterschaftspause ist Michelle beruflich keineswegs untätig geblieben. Ihre Firma Rosia Promotions hat in den letzten Monaten stark an Wert gewonnen und ist laut Companies House inzwischen über viereinhalb Millionen Euro wert. Auch die Schauspielerin selbst bleibt gefragt. The Sun zufolge wurde sie als neues Werbegesicht unter Vertrag genommen: Geplant sind gemeinsame Promo-Drehs mit Schauspielkollege Idris Elba (52) in Kooperation mit Sky. Nach dem Ende der erfolgreichen Sky-Serie "Brassic" wird dieses Projekt ihr nächstes großes Engagement sein. Schon in der Vergangenheit sorgte Michelle mit Produktionen wie "Our Girl" und der Netflix-Serie "Fool Me Once" international für Aufsehen.

Die Familie genießt sichtlich die neue Zeit als Dreiergespann. Mit Tochter Palma im Mittelpunkt gönnten sich die frischgebackenen Eltern erst kürzlich eine luxuriöse Auszeit in Spanien. Michelle teilte dabei romantische Bilder von gemeinsamen Momenten am Pool und idyllischen Restaurantbesuchen. Die kleine Palma erlebte so bereits ihren ersten Familienurlaub, liebevoll "Princess P" genannt. 2012 verliebten sich ihre Eltern im gemeinsamen Urlaub in Dubai, und nur ein Jahr später traten sie bei den British Soap Awards erstmals offiziell als Paar auf. Den Heiratsantrag machte Mark seiner großen Liebe ebenfalls in Dubai – genau an dem Ort, an dem sich ihre Wege einst kreuzten. Drei Jahre nach dem ersten Kennenlernen folgte schließlich die glamouröse Hochzeit.

Getty Images Michelle Keegan, Schauspielerin

Instagram / michkeegan Michelle Keegan mit ihrer Tochter Palma, Juni 2025

Jeff Spicer/Getty Images for Atlantis The Royal, Instagram / michkeegan Collage: Michelle Keegan und Mark Wright mit ihrer Tochter Palma