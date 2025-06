Michelle Keegan verrät süßen Spitznamen von Tochter Palma

Michelle Keegan (38) und ihr Ehemann Mark Wright (38) genießen gerade mit ihrer kleinen Tochter Palma ihren ersten Sommerurlaub im Ausland. Die Familie hat sich für eine luxuriöse Auszeit an der spanischen Costa del Sol entschieden, nachdem sie zuletzt ein Wochenende auf dem Land verbracht hatte. Auf Instagram teilte die Schauspielerin liebevolle Schnappschüsse dieser besonderen Zeit. Darunter ein Bild, das Michelle zeigt, wie sie ihre Tochter auf einer Sonnenliege am Pool kuschelt, sowie ein gemeinsames Essen im Freiluftrestaurant. "Princess Ps erster Familienurlaub", kommentiert die "Our Girl"-Darstellerin ihren Beitrag und verrät sogleich den süßen Spitznamen ihrer Tochter.

Doch nicht nur die Costa del Sol war kürzlich Ziel der kleinen Familie. Bereits im April genossen die frischgebackenen Eltern einen Kurzurlaub im britischen Chipping Norton. Dort verbrachten sie ein entspanntes Wochenende in einer idyllischen Lodge, die direkt an einem malerischen See lag. Auch von diesem Ausflug teilte Michelle besondere Schnappschüsse, darunter eines, in dem sie Palma liebevoll auf der Terrasse ihres Hotels hält, sowie ein Bild von Mark, der die Kleine sanft im Bett kuschelt.

Michelle und Mark, die seit 2015 verheiratet sind, erlebten mit der Geburt ihres ersten Kindes einen absoluten Höhepunkt ihrer Beziehung. Töchterchen Palma Elizabeth Wright, die am 6. März das Licht der Welt erblickte, bringt seitdem das Familienglück auf eine neue Stufe. "Wir haben eine neue Liebe, die wir miteinander teilen können", freuten sie sich in dem Beitrag zur Verkündung, den sie mit ihren Fans auf Instagram teilten.

