So sehr freut sich Familie von Mark Wright über den Zuwachs

Mark Wright (38) und Michelle Keegan (37) sind im März Eltern einer kleinen Tochter geworden. Die beiden britischen TV-Persönlichkeiten hielten ihr Familienglück zunächst weitgehend privat, doch Marks Schwester Jess Wright gewährte nun einen seltenen Einblick: Am Rande des Wohltätigkeitsevents "The Brompton Fountain Gala" erzählte Jess laut den Berichten von Ok!, wie sehr sich die Familie über den jüngsten Zuwachs freut. Gemeinsam mit Ehemann William Lee-Kemp hat sie selbst einen Sohn namens Presley, der sich mit seinen Cousins Josh Jr und Dustin schon bestens versteht – und nun ist mit Palma Elizabeth Wright, geboren am 6. März 2025, erstmals auch ein Mädchen unter den Cousins. Jess geriet regelrecht ins Schwärmen: "Sie ist ein Engel. Die Jungs lieben sie und sind sehr vorsichtig mit ihr."

Damit gibt Jess auch einen Hinweis darauf, wie herzlich und unterstützend es in der berühmten Wright-Familie zugeht. Für Mark und Michelle ist die Elternschaft absolutes Neuland, doch Jess betont, wie selbstverständlich ihr Bruder in seine neue Rolle hineingewachsen ist: "Ich wusste, sie würden tolle Eltern werden und das sind sie auch." Tipps und Ermutigungen gehen bei den Wrights in beide Richtungen, so Jess: "Wir helfen uns immer gegenseitig, besonders wenn es um die Kinder geht – das ist alles so neu für uns."

Für die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes haben Michelle und Mark tief in die Tasche gegriffen: Die 37-Jährige entband im Portland Hospital in London, das zu den renommiertesten Privatkliniken Europas zählt. Auch berühmte Frauen wie Victoria Beckham (51) oder Sarah Ferguson (65) haben hier schon ihre Kinder zur Welt gebracht. Die Preise für eine natürliche Geburt beginnen bei etwa 17.700 Euro, können sich aber noch um weitere zehntausend Euro erhöhen.

Getty Images Jess und Mark Wright, 2019

Instagram / michkeegan Michelle Keegan und Mark Wright mit ihrer Tochter Palma, März 2025

