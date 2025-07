Mike Heiter erinnerte auf Hochzeit an Leylas toten Papa

Die standesamtliche Hochzeit von Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) am Wochenende war nicht nur eine romantische, sondern auch eine emotionale Angelegenheit. Kurz vor dem entscheidenden Moment, als die beiden "Ja" zueinander sagten, kam es zu einer rührenden Geste: Der Bräutigam Mike trat laut Bild-Informationen an ein gerahmtes Foto von Leylas verstorbenem Vater Zouhaier, legte die Hand aufs Herz und bat im Stillen um die Hand seiner großen Liebe. "Ich konnte ihn ja nicht um Erlaubnis bitten, aber ich wollte ihm versprechen, dass ich auf Leyla aufpasse. Für immer", erklärte der Realitystar gegenüber der Boulevardzeitung.

Leyla selbst erfuhr erst später von Mikes Unterfangen. "Ich glaub, wenn ich das live gesehen hätte, hätte ich Rotz und Wasser geheult", gab die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im Bild-Interview preis. Für sie war die Einbindung ihres Vaters in die Zeremonie ein besonders bedeutsames Detail, das Trauer und Dankbarkeit gleichzeitig in ihr hervorbrachte. Ihr Vater, ein Tunesier, war 2018 gestorben, als Leyla gerade 22 Jahre alt war. Die Nachricht seines Todes hatte damals ihr Leben verändert.

Die Trauung im historischen Ambiente des Palais Prinz Carl war für das Paar ein wahres Fest der Liebe und Romantik. Nach der Zeremonie feierten die Gäste ausgelassen mit einer mehrstöckigen Hochzeitstorte und zahlreichen kulinarischen Highlights bis spät in die Nacht. Mit funkelnden Ringen am Finger und einem breiten Lächeln zeigten sich Leyla und Mike am Ende des Abends einfach nur glücklich. "Jetzt bin ich verheiratet – läuft bei mir!", sagte Mike, der mit seiner Liebsten den Schritt in eine neue Zukunft gewagt hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juni 2025