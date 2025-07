"Fearless": Das steckt hinter Mike Heiters Finger-Tattoo

Mike Heiter (33) hat eine Vorliebe für Tattoos. Ob groß oder klein – der Realitystar hat zahlreiche Körperverzierungen. Auf den Hochzeitsbildern von ihm und seiner Frau Leyla Heiter (29) stach vor allem ein Tattoo besonders ins Auge: der Schriftzug "fearless" an seiner linken Hand. Im Interview mit Bild erklärt der frisch verheiratete Mann, welche Bedeutung hinter den Buchstaben steckt: "Der Gedanke, den ich dahinter hatte, ist, dass man keine Ängste zulassen sollte. Denn diese können einen manchmal von den richtigen Entscheidungen abhalten. Besonders wehgetan hat das Tattoo beim Stechen übrigens nicht."

Bei Schriftzügen, die unter die Haut gehen, scheint Mike schwach zu werden. Sein allererstes Tattoo war nämlich ebenfalls ein Wort. "Da steht Trece auf Spanisch. Das heißt 13, weil 13 meine Glückszahl ist", erklärte er zu dem Tattoo an seinem Unterarm, das von Blumenranken eingerahmt wird. In einem YouTube-Video von "World of Ink" zeigte Mike auch sein Tattoo für Aylen, die er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Elena Miras (33) auf der Welt begrüßen durfte. "Das ist für meine Tochter. Minnie Maus. Das ist das Besonderste für mich", meinte er voller Stolz.

Die Hochzeit von Mike und Leyla war ein echtes Highlight, wie Bild berichtete. Im barocken "Palais Prinz Carl" in Heidelberg gaben sich die beiden das Jawort. Die Reality-TV-Stars setzten auf pure Romantik: Leyla schritt in einem schulterfreien Kleid mit Federbordüre zum Altar, begleitet von sanften Klavier- und Saxofonklängen. Der Trausaal war mit tiefroten Baccara-Rosen dekoriert, Leylas Lieblingsblumen. Mike empfing seine Braut mit sichtlicher Vorfreude, während Freunde als Trauzeugen die Zeremonie miterlebten. Nach einem emotionalen Eheversprechen tauschten die beiden Cartier-Trauringe und krönten den Moment mit einem innigen Kuss.

Anzeige Anzeige

Joyn / Bene Müller Mike Heiter, "Promi Big Brother"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidat Mike Heiter

Anzeige Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025