Mike Heiter und Leyla sperrten sich in Hochzeitsnacht aus

Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) feierten vergangenes Wochenende ihre Traumhochzeit. Doch ganz ohne Pannen ging das große Fest nicht vonstatten. Vor allem in der Hochzeitsnacht standen die beiden Realitystars vor der ein oder anderen Herausforderung. Diese besondere Nacht wollten Mike und Leyla in einem kleinen Hotel verbringen. Das Problem: Die Unterkunft hatte keine Rezeption und das frisch vermählte Ehepaar hatte nach den Feierlichkeiten bis spät in die Nacht keine Schlüsselkarte dabei. "Wir hatten die Hotelkarte vergessen und weil das so ein kleines Ding ist, gibt es keine Rezeption", erklärt Leyla gegenüber Bild. Mike musste das Personal dann per Textnachricht kontaktieren.

Leyla machte es sich in der Zwischenzeit in ihrem Hochzeitskleid vor der Zimmertür bequem. "Ich lag also in meinem Hochzeitskleid vor dem Zimmer, weil ich ein bisschen angetütert war und habe gewartet, bis Mike gekommen ist", meint die 29-Jährige. Zum Glück reagierten die Mitarbeiter und konnten die beiden in ihr Zimmer lassen. Die Ruhe konnten Mike und Leyla nach der Party sicher auch gebrauchen. Erst um drei Uhr morgens kehrten sie in ihr Hotel zurück. Gefeiert wurde auf einer schicken Dachterrasse in Heidelberg. Dort gab es für das Paar und die Gäste nicht nur eine vierstöckige Hochzeitstorte, sondern auch eine Candy-Bar und jede Menge Cocktails.

Leyla und Mike gelten aktuell wohl als eines der Traumpaare der deutschen Reality-TV-Welt. Kennen und lieben lernten sie sich als Kandidaten im Dschungelcamp. Danach ging alles ganz schnell: Nach wenigen Monaten Liebe folgte die Verlobung im TV und schließlich die Hochzeit. Zu kleineren Pannen kam es allerdings schon vor der Heirat. Nur wenige Stunden vor dem großen Moment musste Leyla noch einen Arzt aufsuchen. Dem Magazin verriet sie: "Es ist sehr, sehr stressig, weil ich mir jetzt noch was eingeklemmt habe." Der Besuch beim Arzt war wohl aber sinnvoll, denn danach konnte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ihren Fans Entwarnung geben.

Getty Images Mike Heiter und Leyla Lahouar, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, TV-Pärchen