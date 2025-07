Mike und Leyla Heiters Hochzeit ging bis spät in die Nacht

Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) haben sich am vergangenen Samstag im historischen Ambiente des "Palais Prinz Carl" in Heidelberg das Jawort gegeben. Die Feierlichkeiten wurden von einer romantischen Trauung samt emotionaler 20 Minuten gekrönt, in deren Verlauf sie sich laut Bild funkelnde Cartier-Ringe im Wert von etwa 15.000 Euro ansteckten. Im Anschluss ging es für das frisch vermählte Paar und seine Gäste auf eine Dachterrasse, wo bei einer vierstöckigen Hochzeitstorte, einer Candy-Bar und extravaganten Cocktails bis 3:30 Uhr ausgelassen gefeiert wurde.

Die vermeintlich perfekte Hochzeitsnacht des Paares verlief jedoch zuerst etwas holprig. Denn nach der langen Partynacht im "House of Hütter"-Hotel angekommen, mussten die beiden erst einmal warten, bis ein Hotelmitarbeiter ihnen den Zugang zu ihrem Zimmer ermöglichte – ihre Hotelkarte hatten sie im Partytrubel vergessen. "Ich lag also mit meinem Hochzeitskleid vor dem Zimmer, weil ich ein bisschen angetütert war und habe gewartet, bis Mike gekommen ist", fasst die Ex on the Beach-Bekanntheit die Situation zusammen. Bis in den späten Vormittag schliefen die beiden schließlich aus, bevor sie bei verlängertem Check-out ihre erste Morgenstunde als Eheleute genießen konnten.

Die frisch gebackenen Eheleute hatten am Wochenende ihre romantische Verbindung auf Social Media mit ihren Fans geteilt. Schon da schwärmte Leyla in einem Beitrag sichtbar überglücklich von ihrer neuen Rolle als Ehefrau und posierte stolz mit dem funkelnden Cartier-Schmuck, den sie nun trägt. Die Beauty beglückte ihre Fans mit zwei Hochzeitslooks. Während sie zu der standesamtlichen Trauung in einem eleganten, schulterfreien Brautkleid und einem gefiederten Umhang den Gang entlang schritt, wechselte sie im Laufe des Partyabends zu einem mit Perlen und Spitze beeindruckenden zweiten Brautkleid. Mike trug anlässlich seiner Hochzeit einen Smoking mit rotem Samt-Revers und dazu passenden roten Sneakern.

Anzeige Anzeige

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025