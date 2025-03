Diese "The White Lotus"-Darsteller wurden ausgetauscht

Die dritte Staffel der erfolgreichen HBO-Serie "The White Lotus" bringt nicht nur neue Geschichten und Gesichter mit sich, sondern auch unerwartete Umbesetzungen. Unter anderem wurde Charlotte Le Bon (38) für die Rolle der Chloe verpflichtet, nachdem ursprünglich Francesca Corney diesen Part übernommen hatte. Laut Deadline entschieden sich Serienschöpfer Mike White und sein Team während der Produktion, die im Februar 2024 begann, für einen älteren Charakter – ein Wechsel, der Corney zwar das Herz brach, wie sie auf Instagram erklärte, den sie aber dennoch mit großer Dankbarkeit akzeptierte. Auch Sam Rockwell (56) stieß kurzfristig als Frank zum Cast, nachdem andere Besetzungspläne wegen Terminproblemen scheiterten.

Auch hinter den Kulissen spielten persönliche Momente eine Rolle für die Besetzung. Sams Frau, Leslie Bibb, verriet in der Talkshow "Watch What Happens Live", dass er zunächst zögerte, da er mitten in den Dreharbeiten eines anderen Projekts in Südafrika steckte. Während einer Safari überredete sie ihn schließlich mit dem Versprechen, ihm bei der Vorbereitung auf die Rolle zu helfen. Corney, die erste Besetzung für Chloe, äußerte sich positiv über ihre kurze Zeit am Set und versprach, die neue Staffel weiterhin zu unterstützen, während sie sich den neuen Herausforderungen für ihre Karriere widmet.

Charlotte Le Bon, die sich bereits in der Vergangenheit mit Filmen wie "The Walk" und "Yves Saint Laurent" einen Namen gemacht hat, betritt mit "The White Lotus" nun ein neues Terrain. Ihre Vielseitigkeit und ihr Talent, Menschen durch ihre Rollen zu faszinieren, brachten der Schauspielerin schon in der Vergangenheit Lob ein. Sam Rockwell, der 2018 für seine Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" einen Oscar gewann, hat sich längst als Charakterdarsteller etabliert. Seine Ehe mit Leslie Bibb, die beide oft mit viel Humor in Interviews beschreiben, ist ein weiteres Beispiel für eine funktionierende Beziehung im stressigen Hollywood-Alltag. Ob beruflich oder privat – diese Stars scheinen immer wieder aufregende Kapitel aufzuschlagen.

Neilson Barnard/Getty Images Sam Rockwell und Leslie Bibb bei den Oscars 2018

Instagram / lebonlebon Charlotte Le Bon, Schauspielerin

