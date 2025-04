Darum lehnte Woody Harrelson eine Rolle in "White Lotus" ab

Woody Harrelson (63) hätte eine zentrale Rolle in der dritten Staffel der Erfolgsserie "The White Lotus" übernehmen können, doch der Schauspieler entschied sich letztendlich, abzulehnen. Wie Woody selbst in einem Statement gegenüber The Daily Beast verriet, kollidierte der verschobene Drehplan der Serie mit einem geplanten Familienurlaub. "Das war eine extrem schwere Entscheidung", erklärte er. Stattdessen ging die Rolle an Sam Rockwell (56), der Frank, einen Freund des von Walton Goggins (53) gespielten Rick, verkörpert.

Gerüchte, dass finanzielle Differenzen der Grund für seine Absage gewesen seien, wies Woody zurück. Sowohl die Produzenten der Serie als auch Woody selbst betonten, dass bei "The White Lotus" alle Darsteller gleiche Gagen erhalten und finanzielle Anreize nicht verhandelbar seien – ein Modell, das bereits in den vorherigen Staffeln erfolgreich umgesetzt wurde. Woody zeigte sich nach seinem Ausstieg jedoch versöhnlich und lobte Sam Rockwell für dessen Leistung. "Sam macht das fantastisch. Ich hätte das nicht besser machen können", betonte der Hollywood-Star.

Die Serie "The White Lotus" ist dafür bekannt, dass sie wohlhabende, oft chaotische Charaktere vor Urlaubskulissen miteinander verstrickt. Die neue Staffel spielt auf der thailändischen Insel Ko Samui. Neben Sam und Walton gehören auch Stars wie Aimee Lou Wood (30) und Jason Isaacs (61) zum Cast. Für Woody war diese Absage ein ungewöhnlicher Schritt, da der dreifach für einen Oscar nominierte Schauspieler ansonsten als unermüdlicher Workaholic gilt. Doch seine Prioritäten scheinen klar zu sein: Die Familie steht bei dem Vater von drei Töchtern an erster Stelle. Fans können aber dennoch hoffen, ihn bald wieder auf der Leinwand zu sehen, da es Gerüchte gibt, dass er in einem zweiten "Tribute von Panem"-Prequel auftauchen könnte.

Getty Images Sam Rockwell bei der Weltpremiere von "Argylle" in London

Getty Images Woody Harrelson, Schauspieler

