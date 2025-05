Angst vor Frühgeburt: So geht es Lisa Marie Akkaya aktuell

Lisa Marie Akkaya (24) erlebte einen erschreckenden Moment in ihrer Schwangerschaft. Nachdem eine Frühgeburt vorerst verhindert werden konnte, lebt die Temptation Island-Bekanntheit zurzeit in Angst. "Um ehrlich zu sein: Mir geht es heute beschissen", lässt sie ihre Fans auf Instagram wissen und ergänzt: "Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie es in meinem Kopf zurzeit aussieht. Ich bin durchgehend in großer Angst und hoffe, dass mein Kleiner im Bauch bleibt und ich keine Wehen bekomme."

Die Ehefrau von Furkan Akkaya (24), der Akka genannt wird, ist zurzeit im sechsten Monat schwanger. Obwohl es noch viel zu früh dafür war, begann vor etwa einer Woche der Geburtsvorgang. Lisa musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden, wo eine Frühgeburt verhindert werden konnte. Inzwischen geht es der Influencerin körperlich besser, doch ganz über den Berg ist sie noch nicht. In ihrer Story erklärt sie: "Ich habe teilweise Schmerzen, die aber zum Glück nicht von Dauer sind und wieder verschwinden. Ich ruhe mich viel aus, liege viel und versuche, die Angst nicht überhandnehmen zu lassen."

Akka und Lisa sind bereits Eltern des sieben Monate alten Emilio. Die Erziehung des Jungen bleibt aufgrund der schwierigen Situation momentan vor allem an seinem Papa hängen. Zum Vatertag bedankte sich seine Frau für den liebevollen Einsatz. "Danke, dass du der beste Papa für unseren Sohn bist, den man sich wünschen kann. Danke, dass du uns immer zum Lachen bringst, egal wie schwer die Zeiten sind. Danke, dass wir uns immer auf dich verlassen können. Wir lieben dich, Papa Akki", schrieb sie im Netz.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025