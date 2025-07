Nach Schwurbelei: Xavier Naidoo kündigt sein Comeback an

Xavier Naidoo (53) plant sein Comeback und wird noch in diesem Jahr wieder auf der Bühne stehen. Sein erster Auftritt ist für den 16. Dezember in der Lanxess Arena in Köln angekündigt, wie Bild am Sonntag berichtet. Mit seiner Band will der Sänger sein musikalisches Talent erneut unter Beweis stellen. Der Kartenvorverkauf soll bereits am Montag starten. Damit beendet der Musiker seine sechsjährige Pause, in der er abseits der Musik vor allem durch Kontroversen in Erscheinung trat.

In den vergangenen Jahren stand Xavier immer wieder in der Kritik. Besonders während der Corona-Pandemie sorgte er mit Verschwörungstheorien und abfälligen Aussagen für Schlagzeilen. Auch Ermittlungen liefen gegen den 53-Jährigen und die Staatsanwaltschaft Mannheim erhob im Jahr 2024 Anklage wegen Volksverhetzung. Xavier entschuldigte sich zwar für einige seiner Äußerungen, doch sein Image hatte stark darunter gelitten.

Xavier war einst eine der prägendsten Stimmen der deutschen Musikszene. Mit Hits wie "Dieser Weg" und "Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)" feierte er große Erfolge und prägte eine Generation von Fans. Doch die Kontroversen der letzten Jahre überschatteten dieses Erbe. Der Sänger hatte zuvor öffentlich Reue gezeigt und eingeräumt, sich auf "Irrwege" begeben zu haben. Ob ihm das geplante Comeback dabei helfen kann, an seine früheren Erfolge anzuknüpfen und das Vertrauen seiner Fans zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Xavier Naidoo bei einem Auftritt in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo, Sänger

Anzeige Anzeige

Xavier Naidoo, Sänger