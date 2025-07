Verschwitztes Detox-Selfie: Geht es Justin Bieber besser?

Justin Biebers (31) Fans haben wieder Hoffnung. In den letzten Monaten hatte der kanadische Popsänger immer wieder mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen und machte mit emotionalen Postings Schlagzeilen machte. Seine Community war in großer Sorge. Doch nun scheint der Musiker auf dem Weg der Besserung zu sein. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte er am Sonntag eine Serie von Selfies. Die Bilder zeigen den "Baby"-Interpreten mit Schweißperlen im Gesicht und einem Handtuch über dem Kopf. Zu den Fotos schrieb er nur "Detox", was so viel wie Entgiftung heißt, und gab damit den Fans Anlass zu glauben, dass er sich momentan um seine Gesundheit kümmert.

Obwohl der Popstar nicht näher darauf einging, wie oder warum er seinen Körper von Giftstoffen befreite, richteten mehrere Instagram-Nutzer freundliche Worte an Justin. "Das ist gut für dich! Wir alle wollen dich gesund sehen", schrieb ein User, während ein anderer Justin auf seinem Weg bestärkte: "Du schaffst das. Mach weiter so." Nachdem Justin in den letzten Monaten mit merkwürdigem Verhalten aufgefallen war, wünschten ihm nun zahlreiche Nutzer gute Gesundheit und Durchhaltevermögen.

Die Detox-Bilder erschienen inmitten eines Jahres voller Herausforderungen für Justin Bieber. Der zweifache Grammy-Gewinner sprach zuletzt öffentlich über persönliche Schwierigkeiten, darunter Aggressionsprobleme und traumatische Erlebnisse. "Denkt ihr nicht, wenn ich mich selbst reparieren könnte, dass ich es längst getan hätte? Ich weiß, dass ich gebrochen bin. Ich weiß, dass ich Aggressionsprobleme habe", schrieb er vor wenigen Wochen ehrlich auf Instagram. Mit der Entgiftung scheint Justin nun den ersten Schritt in die richtige Richtung gegangen zu sein.

Justin Bieber, Popstar

Justin Bieber im Juni 2025

Justin Bieber, Musiker