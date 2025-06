Nach kryptischen Posts: Justin Bieber ändert Instagram-Namen

Justin Bieber (31) stiftet aktuell immer wieder Verwirrung bei seinen Fans. Regelmäßig teilt der Sänger kryptische und teilweise sogar verwirrt wirkende Beiträge auf Social Media. Nun sorgt er erneut für Aufmerksamkeit: Jahrelang lief sein Instagram-Profil unter dem Namen "justinbieber" – jetzt hat er sich in "lilbieber" umbenannt, was übersetzt "kleiner Bieber" bedeutet. Einen Kommentar zu der unerwarteten Namensänderung gab der "What Do You Mean?"-Interpret bislang noch nicht ab.

Der neue Name ist aber nicht das Einzige, was den Followern von Justin auffällt. Innerhalb von nicht mal 24 Stunden teilte der 31-Jährige über 20 Beiträge auf seinem Profil. Neben Screenshots, Tier-, Landschafts- und Produktaufnahmen machte der Musiker aber auch einen persönlichen Post. Justin teilte zwei Fotos mit seinem zehn Monate alten Sohn Jack Blues. Das kleine Kind sitzt darauf in einem Versandkarton, den es sich offensichtlich als Platz zum Spielen ausgewählt hat. Sein Papa kniet in einem roten Kapuzenpullover davor und scheint lustige Grimassen für Jack zu schneiden. Die süßen Aufnahmen des Vater-Sohn-Moments begeistern Justins Fans. "Das beste Duo da draußen", schwärmt eine Nutzerin, während ein anderer eine Anspielung auf den neuen Social-Media-Namen macht, indem er Jack als "lil lil Bieber", also "ganz kleiner Bieber", bezeichnet.

Auch wenn es auf viele den Eindruck machen mag, dass der Kanadier auf Social Media einfach ohne groß darüber nachzudenken das teilt, was ihm in den Sinn kommt, machen sich einige Fans auch ernsthafte Sorgen um den Ehemann von Hailey Bieber (28). Vor Kurzem reagierte Justin auf die vielen Nachfragen nach seinem Zustand mit kryptischen Worten. "Hört auf, mich zu fragen, ob es mir gut geht. Hört auf, mich zu fragen, wie es mir geht. Ich tue euch das nicht an. Weil ich weiß, wie das Leben für uns alle ist. Es ist schwer", teilte er auf Instagram mit.

Instagram / lilbieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / lilbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack, Juni 2025

Backgrid / ActionPress Sänger Justin Bieber, August 2024