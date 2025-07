20. SSW: BTN-Star Pia Trümper spürt erste Tritte ihres Babys

Pia Trümper durchlebt gerade eine besonders aufregende Zeit. Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist zum ersten Mal schwanger und lässt ihre Fans auf Social Media an ihrer Reise teilhaben. Am Montag begrüßte sie ihre 20. Schwangerschaftswoche und teilte voller Freude mit, dass sie pünktlich zur Halbzeit erstmals deutliche Tritte ihres Babys gespürt habe. "Ich will ja nichts sagen, aber Frosch hat heute offiziell das erste Mal wirklich getreten. Es war kein Blubbern, es war kein Schmetterlingsflügelschlag, es war ein Kick. Ein stabiler Kick", erzählte sie strahlend in einem Video.

Der Bauchzwerg – oder Frosch, wie die Reality-TV-Serien-Bekanntheit ihr Baby liebevoll nennt – ist mittlerweile ungefähr 25 Zentimeter groß und wiegt um die 300 Gramm. Zum Vergleich hält Pia eine Nintendo-Switch-Konsole an ihren Bauch. "Aber langsam bin ich raus. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen", gibt sie zu, als sie die vermutete Größe wahrnimmt. Mittlerweile ist bereits ein kleiner Schwangerschaftsbauch erkennbar, wie Pia stolz in einem anderen Video auf Instagram präsentierte.

Im Mai machte Pia ihre Schwangerschaft öffentlich. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade in der 13. Schwangerschaftswoche. Dass sie erstmals ein Baby erwartet, erfuhr sie quasi durch einen glücklichen Zufall. Angefangen habe es damit, dass sie und ihr Partner Dustin sich vor Wochen über Babynamen unterhalten hatten – plötzlich traf sie auf eine Person, die genau den Mädchennamen tätowiert hatte, der ihnen am besten gefiel. Kombiniert mit dem Unwohlsein, das sie seit einigen Wochen spürte, sah Pia das als Zeichen und bat ihren Liebsten, einen Schwangerschaftstest zu besorgen. Und er war positiv. Nach anfänglichen Sorgen sind die Eltern in spe nun überglücklich über ihren erwarteten Nachwuchs.

