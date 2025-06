Lilian war Boris Beckers einzige Stütze während seiner Haft

Boris Becker (57) saß 2022 für acht Monate wegen Insolvenzverschleppung in einem Londoner Gefängnis. In dieser Zeit gab es für den einstigen Tennisstar nicht viele Lichtblicke – außer seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro. Im Interview mit Stern sprach Boris offen über die große Unterstützung seiner Frau, während er hinter Gittern saß. "Als ich im Gefängnis saß, war sie meine einzige Bezugsperson. Sonst war da keiner mehr. Meine Kinder waren noch zu jung, mein Vater tot, meine Mutter etwas zu alt. Kein Tiriac mehr. Niemand. Nur Lilian", erklärte er.

Die Ehe mit Lilian ist bereits die dritte Ehe für Boris. Gleichzeitig ist sie laut ihm aber "vielleicht die erste Partnerschaft auf Augenhöhe. Niemand ist wichtiger als der andere. Ich brauche Lilian, und ich hoffe, dass sie auch mich braucht", erklärte der dreifache Wimbledon-Gewinner in dem Interview. In den vergangenen drei Jahren habe sich Boris wieder etwas aufgebaut – eine kleine Burg – mithilfe von Lilian. Sie sei "die Burgherrin. Sie hat den Schlüssel. Sie entscheidet, wer reinkommt."

Die Beziehung zwischen Boris und Lilian scheint von großem gegenseitigen Respekt geprägt zu sein. Die Beziehung der beiden begann im Jahr 2022. Im September des vergangenen Jahres gaben sie sich im italienischen Portofino das Jawort. "Du hast mir die wahre Bedeutung von Partnerschaft gezeigt. Und gemeinsam haben wir eine Liebe aufgebaut, die stark, widerstandsfähig und beständig ist", versicherte Boris seiner Liebsten damals in seinem Ehegelübde. Lilian versprach ihm, immer an seiner Seite zu sein und ihn bei all seinen Träumen zu unterstützen.

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Anzeige Anzeige

Getty Images Boris Becker und seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, 2023