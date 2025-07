"Real Housewives"-Star Kelli Ferrell wegen Schulden verklagt

Kelli Ferrell, bekannt aus der Reality-Serie "Real Housewives of Atlanta", sieht sich mit einer Klage der Navy Federal Credit Union konfrontiert. Laut US Magazine, dem die Gerichtsdokumente vorliegen, die am 5. Mai eingereicht wurden, soll sie dem Kreditinstitut über 26.000 Dollar schulden. Die Kläger werfen der Reality-TV-Darstellerin vor, nicht auf Zahlungsaufforderungen reagiert zu haben und fordern die Begleichung der gesamten Summe sowie Anwaltskosten. Kelli weist laut einer Erklärung ihres Vertreters jede Verantwortung von sich und verweist darauf, dass die Schulden im Zusammenhang mit einem früheren, gemeinsamen Konto mit ihrem Ex-Mann Chuvalo Mark Ferrell stehen, der derzeit ein Insolvenzverfahren durchläuft: "Kelli wurde bisher nicht mit irgendwelchen Papieren der Navy Federal Credit Union zugestellt, bei diesem Konto handelt es sich um einen Account, den sie mit ihrem inzwischen Ex-Ehemann [Chuvalo Mark Ferrell] teilte. Da sich ihr Ex-Mann derzeit in einem Insolvenzverfahren befindet, können wir uns zu dieser Angelegenheit nicht äußern."

Ihr Ex äußert sich mittels eines Anwalts zu den Vorwürfen und streitet diese ebenso ab. "[Chuvalo] wurde während des Scheidungsverfahrens 2022 von allen gemeinsamen und geschäftlichen Konten – einschließlich jener bei der Navy Federal Credit Union und der Truist Bank – entfernt. Er hat keinerlei Kenntnis von irgendwelchen Krediten oder Transaktionen, die [Kelli] nach seiner Entfernung von den Konten getätigt hat. Der aktuelle Rechtsstreit zwischen der Navy Federal Credit Union und Frau Kelli A. Ferrell betrifft ausschließlich diese beiden Parteien. [Chuvalo] wird in der Klage nicht genannt und ist an der Angelegenheit nicht beteiligt", heißt es in dem Statement. Die Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit auf ihren Verflossenen zu lenken, betitelt der Anwalt als ein "Muster der Schuldzuweisung", da es darauf ausgelegt zu sein scheint, von Kellis "finanziellen Schwierigkeiten abzulenken".

Denn die Auseinandersetzungen um unbezahlte Rechnungen sind keine Neuheit in Kellis jüngster Vergangenheit. Erst im April wurde sie auf eine sechsstellige Summe für angeblich ausstehende Mietzahlungen für ein Restaurant verklagt. Der Vermieter behauptete, dass Kelli mehrere Mietzahlungen für eine Filiale ihres Lokals "Nana's Chicken-N-Waffles" in Sandy Springs versäumt habe und grundlegende Verpflichtungen aus dem Mietvertrag nicht erfüllte. Ihr Vertreter erklärte damals gegenüber InTouch, dass die finanziellen Schwierigkeiten auf die noch offenen Zahlungen aus ihrer Scheidung zurückzuführen seien. Kellis Scheidung von Chuvalo, die 2022 eingereicht wurde, ging mit einer hitzigen Auseinandersetzung über Sorgerecht und finanzielle Regelungen einher.

