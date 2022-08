Schluss nach Staffel zwei: Dieser Star verlässt "Euphoria"!

Euphoria-Fans müssen jetzt stark sein! Die zweite Staffel des Netflix-Hits endete im Februar mit einem Paukenschlag. Kein Wunder also, dass das Publikum sich schon nach dem Start der dritten Ausgabe sehnt. Mit viel nackter Haut und üppigen Sexszenen zieht die Show ihr Publikum in ihren Bann. Doch schon jetzt steht fest, dass sich der Cast verändern wird: Denn eine Darstellerin kehrt "Euphoria" nun den Rücken!

Denn die beliebte Rolle Kat Hernandez (gespielt von Barbie Ferreira, 25) wird in der dritten Staffel nicht mehr auftauchen, wie die Schauspielerin auf Instagram bekannt gab. "Nachdem ich vier Jahre lang die besondere und rätselhafte Kat verkörpern durfte, muss ich mich weinenden Auges verabschieden", erklärte Barbie ihren Fans: "Ich hoffe, dass sich viele von euch so wie ich in ihr wiedererkennen konnten."

Mit den Arbeitsbedingungen am Set hat Barbies Abgang aber offenbar nichts zu tun. Die Produktion war zu Beginn des Jahres nämlich mächtig in Kritik geraten. Gegenüber Variety ordneten die Darsteller die Vorwürfe im März ein. "Ich habe so viele Dinge gelesen und vieles davon stimmt nicht!", erklärte die 25-Jährige damals.

Getty Images Barbie Ferreira bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane

Instagram / barbieferreira Barbie Ferreira im Januar 2022

