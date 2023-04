Darum hat Barbie Ferreira die Hitshow "Euphoria" verlassen

Die Wahrheit kommt ans Licht! Die Schauspielerin Barbie Ferreira (26) verkündete im August 2022, dass sie die Hitshow "Euphoria" nach der zweiten Staffel verlassen wird. Für viele Fans waren diese Neuigkeiten ein großer Schock. Lange war unklar, warum sie ihre Rolle als Kat Hernandez an den Nagel gehangen hat. Jetzt erklärt Barbie endlich, warum sie sich gegen ein Weitermachen bei der Serie entschieden hat!

Im "Armchair Expert with Dax Shepard"-Podcast nennt Barbie jetzt einige der Gründe dafür, warum sie die Show verlassen wollte. "In Teilen der zweiten Staffel war es schwer, eine Weiterentwicklung für Kat zu finden. Es war unangenehm, sie so zu sehen, die Fans waren damit auch nicht glücklich", erklärt die Schauspielerin. Der Entwicklungsprozess, den ihr Charakter hätte durchmachen können, habe nicht zur Show gepasst, beschreibt Barbie weiter. Auch waren sie und Showmacher Sam Levinson sich einig, dass Kat nicht nur die dickliche beste Freundin hätte bleiben sollen.

Mit ihrer Entscheidung, die Show zu verlassen, sei die Kat-Darstellerin glücklich: "Ich glaube, ich war ein bisschen zu lang da. Jetzt kann ich weitermachen, ohne mir darüber Gedanken zu machen, das war echt anstrengend." Gerüchte um Streitigkeiten am Set dementiert Barbie erneut.

Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane

Instagram / barbieferreira Barbie Ferreira im Januar 2022

Getty Images Barbie Ferreira, Zendaya Coleman und Sydney Sweeney im Juni 2019

