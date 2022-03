Was lief wirklich am Euphoria-Set ab? Erst vor gut eineinhalb Wochen fand die zweite Staffel der Erfolgsshow ein fulminantes Ende. Doch zeitgleich waren auch böse Gerüchte aufgekommen, die Produktion habe unter schlimmen Umständen stattgefunden – sogar offizielle Beschwerden wegen der Arbeitsbedingungen, unter anderem wegen zu langer Drehtage, wurden eingereicht. Jetzt melden sich einige Darsteller der Serie zu den Vorwürfen zu Wort!

Im Interview mit Variety erklärte Nate-Darsteller Jacob Elordi (24): "Man sollte zwar nicht leiden müssen, aber harte Arbeit hat einen großen Wert. Jede Stunde, die ich am Set war, kann ich am Ende spüren, wenn ich die Show sehe!" Der Hottie betonte zudem, seine Kollegen würden noch länger und härter arbeiten und man kümmere sich gut um die Mitarbeiter: "Wir stecken da alle gemeinsam drin!" Auch Barbie Ferreira (25) schilderte gegenüber Insider, an den vielen Behauptungen sei nichts dran: "Ich habe so viele Dinge gelesen und vieles davon stimmt nicht!"

Nach den fiesen Gerüchten hatte sich auch HBO selbst zu den Behauptungen geäußert. In einem Statement gegenüber The Daily Beast hieß es vonseiten des Streamingdienstes: "Das Wohlergehen von Cast und Crew bei unseren Produktionen hat immer oberste Priorität." Es sei zudem normal, dass die Produktion von Dramaserien komplexer sei und länger dauere.

Sky Atlantic Jacob Elordi in der Serie "Euphoria"

Getty Images Barbie Ferreira bei der Vanity Fair Oscar 2020

Instagram / maudeapatow Der "Euphoria"-Cast auf der Premiere im Januar 2022

