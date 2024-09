Darum hat Serienstar Barbie Ferreira so drastisch abgenommen

Vor wenigen Wochen überraschte Barbie Ferreira (27) mit ihrem drastischen Gewichtsverlust – und löste damit Spekulationen über die mögliche Verwendung des Abnehmmittels Ozempic aus. Nun will ein Insider wissen, was wirklich hinter dem schlankeren Erscheinungsbild der Schauspielerin steckt. "Seit sie mit Euphoria aufgehört hat, sind die [Jobangebote] für Barbie immer weniger geworden. Sie wusste, dass sie sich neu erfinden muss, um ihre Langlebigkeit [in der Branche] zu erhalten", erklärte die Quelle gegenüber Daily Mail.

Erst vor wenigen Tagen stellte die 27-Jährige abermals ihre Figur zur Schau. In einer Bilderreihe im Netz posierte Barbie in einem hautengen Kleid aus Spitze, welches ihre schmale Taille betonte. Die Reaktionen ihrer Fans ließen dabei nicht lange auf sich warten – während einige sie für die Verwandlung lobten, äußerten andere Bedenken über mögliche Methoden, die sie zur Gewichtsabnahme genutzt haben könnte. Ein Follower merkte ironisch an: "Reiche Leute haben Ozempic und wir haben Body Positivity." Andere Kommentare verteidigten das Model und kritisierten die Spekulationen: "Mein Gott, kann sie nicht einfach abnehmen, ohne dass ihr alle den Verstand verliert? Reißt euch zusammen."

Von 2019 bis 2022 verkörperte Barbie die Rolle der Kat in der beliebten Fernsehserie "Euphoria". Demnächst wird das Model die Hauptrolle in der romantischen Komödie "Mile End Kicks" übernehmen. Ihr Gewichtsverlust reiht sich ein in die Liste prominenter Persönlichkeiten, die angeblich auf Medikamente wie Ozempic setzen, um Gewicht zu verlieren – darunter auch Scott Disick (41), Kelly Clarkson (42) und Rebel Wilson (44).

Getty Images Barbie Ferreira, Schauspielerin

ActionPress / MJT / AdMedia Scott Disick, Realitystar

