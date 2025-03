Barbie Ferreira spricht über ihren Austritt bei "Euphoria"

Barbie Ferreira (28) hat kürzlich in einem Interview über ihren Ausstieg aus der Erfolgsserie "Euphoria" gesprochen. Die Schauspielerin, die in den ersten beiden Staffeln die Rolle der Kat verkörperte, erklärte im Podcast "The Viall Files", dass sie diese Entscheidung nicht alleine getroffen habe: "Ich denke, es war sehr einvernehmlich, es war also nicht nur meine Entscheidung." Barbie wollte Gerüchte ausräumen, sie habe das Set wegen eines Konflikts verlassen und betonte, dass dies schlichtweg nicht wahr sei. Der letzte Drehtag für sie war bereits vor einiger Zeit, und sie wird in der dritten Staffel, die momentan produziert wird, nicht mehr dabei sein.

Auch, wenn Barbie die Zusammenarbeit mit dem Team und die Rolle der Kat vermissen wird, habe sie keine schlechten Gefühle gegenüber ihren Co-Stars. Im Gegenteil: Maude Apatow (27), Hunter Schafer und Sydney Sweeney (27) hätten kürzlich ihre Unterstützung gezeigt und ihre Theaterproduktion "Cult of Love" besucht. "Das war wirklich süß", erzählte Barbie im Podcast. Die bisherigen Gerüchte um Spannungen hinter den Kulissen wies sie klar zurück und betonte, dass ihre Entscheidung vor allem aus kreativen Gründen getroffen worden sei. Für sie sei es wichtiger, ein Projekt in bester Erinnerung zu halten, anstatt es unnötig in die Länge zu ziehen.

Besonders emotional wurde Barbie, als sie über Angus Cloud (✝25) sprach, der 2023 im Alter von nur 25 Jahren verstarb. "Wir alle waren wirklich betroffen. Angus war ein unglaublicher Mensch, verrückt und zugleich ein totaler Schatz." Der Verlust ihres Kollegen und Freundes habe sie tief getroffen, und sie denke oft an ihn. Für ihr Engagement in "Euphoria" ist Barbie weiterhin bekannt, doch aktuell widmet sich die Schauspielerin vor allem neuen künstlerischen Herausforderungen auf der Bühne. Sie bleibt sich treu und ist weiterhin mit einigen ihrer ehemaligen Co-Stars in gutem Kontakt.

Getty Images Der Cast von "Euphoria" im April 2022

Instagram / barbieferreira Barbie Ferreira im Juli 2024

