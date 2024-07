Barbie Ferreiras drastischer Gewichtsverlust erntet Kritik

Barbie Ferreira (27) sorgte vor wenigen Tagen durch ein Foto für einen mächtigen Aufschrei. In dem Instagram-Beitrag posiert die Beauty in einem engen, schlichten Kleid. Der Aufreger war aber nicht etwa der Spitzen-BH, der durch einen extra tiefen Ausschnitt die Blicke auf sich zog, sondern der Körper der Schauspielerin. In den vergangenen Monaten scheint sie einige Kilos verloren zu haben – ihre Fans reagierten besorgt. "Ozempic hat einen weiteren Engel erwischt", kommentierte eine Nutzerin und war damit nicht die einzige, die Barbie unterstellte, ihr Gewichtsverlust sei auf die Einnahme des Diätmedikaments, das derzeit in aller Munde ist, zurückzuführen.

"Warum werden alle meine Vorbilder dünn? Du hast mir Selbstvertrauen gegeben und ich habe angefangen, meinen Körper zu lieben. Aber jetzt glaube ich auch, dass ich Ozempic nehmen sollte", äußerte eine Userin. Viele weitere schließen sich der Ozempic-Spekulation an. Doch es scheinen mindestens genau so viele zu sein, die die 27-Jährige in Schutz nehmen. "Nur zu Erinnerung: Body Positivity bedeutet [...] Entscheidungen zu akzeptieren, nicht zu erwarten, dass jemand anderes deinen Körpertyp aufrechterhält, damit du dich gut fühlst", stellte sich ein Fan auf Barbies Seite. "Ozempic oder nicht – das geht niemanden etwas an. Es ist ihr Körper", stimmten dem einige zu. Viele Fans freuen sich auch mit dem Model, das sich selber sichtlich wohl in ihrer Haut zu fühlen scheint.

Zu den Vorwürfen, bei ihrer Diät mit Ozempic nachgeholfen zu haben, äußerte sich die Euphoria-Darstellerin bisher noch nicht. Bei dem Medikament handelt es sich eigentlich um ein lebenswichtiges Medikament für Typ-2-Diabetiker, das den Blutzucker reguliert und eine appetitzügelnde Wirkung hat. In den sozialen Medien wurde es in den vergangenen Monaten als das Wundermittel zum Abnehmen bekannt. Barbie ist aber nicht die einzige Prominente, der unterstellt wird, es einzunehmen. Auch in Melissa McCarthys (53) Social-Media-Community vermuteten einige, die Schauspielerin habe auf das Mittel zurückgegriffen.

Getty Images Barbie Ferreira bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Melissa McCarthy bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Was haltet ihr von der Kritik, die Barbie wegen des Gewichtsverlusts von ihren Fans bekommen hat?



