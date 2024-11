Zweimal umgezogen: So geht es Dennis Gries und Katja jetzt

Hinter Dennis Gries und Katja Geretschuchin (29) liegen wahrscheinlich anstrengende Wochen. Denn der Ex-Bachelor und seine Auserwählte wechselten gleich zweimal in kürzester Zeit ihre Wohnung. Jetzt befinden sich der Fitness-Freak und die Wahl-Allgäuerin wieder in Dennis' alter Wohnung – sind sie nun endlich richtig angekommen? "Also an sich ist die Wohnung wunderbar! Sie gibt alles her, was man braucht. Klar, Katja will ihren Stil noch ein bisschen mit einfügen – und das ist auch völlig okay. Und das machen wir jetzt", meint Dennis im Interview mit RTL.

Für die gemeinsame Zukunft wird Dennis' Junggesellenbude aber offenbar nicht ausreichen. "Du hattest ja in ein paar Jahren ein Haus in Aussicht gestellt, ne?", plaudert Katja mitten im Gespräch aus, woraufhin ihr Partner nur mit einem: "Mal gucken" reagiert. Da die Blondine ihre alte Heimat in Nordrhein-Westfalen verlassen hat und zu ihrem Partner ins Allgäu gezogen ist, ist natürlich die wichtigste Frage, ob sie sich in ihrem neuen Zuhause schon wohlfühlt. "Ich muss sagen, ich fühle mich wohler als gedacht! Die Menschen empfangen mich sehr freundlich, mir ist mit Dennis gar nicht langweilig – der ist ja auch immer sehr aktiv", stellt sie klar.

Erst im September verkündeten Dennis und Katja überglücklich, dass sie ihrer Fernbeziehung nun endlich ein Ende setzen. "Wir ziehen zusammen! Manchmal entwickeln sich Dinge schneller als erwartet. Die letzten Wochen haben uns das Thema Fernbeziehung und Wohnort viele Nerven gekostet", berichteten sie auf Instagram. Nach wenigen Wochen packten die beiden dann allerdings wieder ihre Siebensachen und kehrten der gemeinsamen Bleibe den Rücken zu. Grund dafür sei das Bauchgefühl des Fitnesstrainers gewesen. "Wenn sich die Seele einfach nicht zu Hause fühlt, dann ist es meiner Meinung nach einfach nicht das Richtige", erklärte er auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries

Anzeige Anzeige

Instagram / dennis.gries Dennis Gries und Katja in ihrer neuen Wohnung

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige