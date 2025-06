Dennis Gries und seine Katja denken über Nachwuchs nach

Dennis Gries, bekannt aus der Reality-Show Die Bachelors, spricht offen über die Zukunftspläne mit seiner Partnerin Katja (30). Seit anderthalb Jahren sind die beiden ein Paar, und das Thema Nachwuchs steht bei ihnen bereits auf der Agenda. Dennis scherzte in einem Interview mit RTL+: "Wir machen das alles peu à peu. Was aber Fakt ist, ist, dass wir auf jeden Fall beide Kinder haben wollen. Am liebsten ein bis zwei. Wenn wir mit einem gut klarkommen, können wir über das nächste reden." Eine Hochzeit sei jedoch noch nicht für das nächste Jahr geplant, das Paar wolle alles Schritt für Schritt angehen.

Nach einem gemeinsamen Urlaub am Gardasee, wo Katja ihren 30. Geburtstag feierte, zeigte sich Dennis begeistert von ihrer Integration in das gemeinsame Leben im Allgäu. Für Katja war der Umzug aus Nordrhein-Westfalen eine Herausforderung, die sie jedoch mit Bravour gemeistert hat. "Sie tut wirklich ihr Bestes", betonte Dennis und lobte die Bemühungen seiner Partnerin, sich in der neuen Umgebung einzuleben. Die beiden hätten zwar manchmal Differenzen, doch sie wüssten, wie sie gemeinsam Probleme lösen und ihre Beziehung stärken könnten.

Das Paar scheint inzwischen im Allgäuer Alltag angekommen zu sein, obwohl es in der Vergangenheit nicht immer einfach war. Besonders Katja legt großen Wert darauf, Dennis' alte Wohnung nach ihrem Geschmack mitzugestalten. Dennis unterstützt sie dabei und freut sich über die neuen Impulse, die sie einbringt. Ihre Beziehung wirkt trotz kleinerer Herausforderungen gefestigt und voller Tatendrang für die kommenden gemeinsamen Schritte. Dabei scheinen sie nicht nur das Leben miteinander zu genießen, sondern auch ihre Zukunft mit Kindern und weiteren Vorhaben sorgfältig zu planen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries, Reality-TV-Persönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries

Anzeige Anzeige