Dennis Gries organisiert romantisches Date für seine Katja

Eigentlich wollten Dennis Gries und seine Partnerin Katja Geretschuchin (29) in Thailand eine kleine Auszeit genießen und sich richtig schön entspannen. Doch stattdessen ging es in ihrem Urlaub drunter und drüber – unter anderem wurde bei ihnen eingebrochen. Um der Reise dennoch einen krönenden Abschluss zu verleihen, hat sich der ehemalige Bachelor eine ganz besondere Überraschung für seine Partnerin überlegt. In einem Clip auf Instagram zeigte der Ex-Rosenkavalier nun seine romantische Seite – er hat für Katja ein Dreamdate vor einer atemberaubenden Kulisse organisiert. Auf einer vom Meer umgebenen Terrasse stand ein liebevoll mit Blumen und Kerzen dekorierter Tisch, an dem die Turteltauben während des Sonnenuntergangs ein gemeinsames Dinner genossen. Am Ende des Clips tauschen sie noch einen liebevollen Kuss aus.

"Zum Abschluss unserer turbulenten Reise habe ich mir für Katja noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein Überraschungs-Date zum Sonnenuntergang in einer Location zwischen den Felsen von Koh Tao – ganz für uns allein", schwärmte Dennis zu dem Video. Offenbar ist ihm die Überraschung mehr als gelungen: "Das Schönste war, dass sie mal wieder nichts geahnt hat. Ich hatte Gänsehaut, als ich in ihr süßes, überraschtes, strahlendes Gesicht blickte." Die Fans sind total begeistert von Dennis' Einfall. "Wie süß ist das denn bitte? Ihr habt euch einfach gesucht und gefunden", freute sich eine Nutzerin in den Kommentaren.

Diese schöne Geste zum Abschluss der gemeinsamen Reise kam für Katja sicherlich wie gerufen – immerhin lief in dem Urlaub nicht alles glatt. Vor wenigen Tagen meldete sich das TV-Paar mit schockierenden Neuigkeiten: Bei ihnen wurde eingebrochen. "Wir wurden beklaut, beziehungsweise bei uns wurde eingebrochen in unserem Bungalow." Besonders bitter: Erst am Vortag hatten die beiden umgerechnet rund 560 Euro von der Bank abgehoben – diese wurden am nächsten Tag aus Katjas Rucksack geklaut, der sich noch in dem Bungalow befand.

Instagram / dennis.gries Katja Geretschuchin, TV-Bekanntheit

Instagram / dennis.gries Katja Geretschuchin und Dennis Gries, TV-Bekanntheiten

