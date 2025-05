Zwei Männer: Dennis Gries ist Fan von "Die Bachelors"-Idee

2024 gingen mit Die Bachelors erstmals zwei Junggesellen in der beliebten Datingshow an den Start: Dennis Gries und Sebastian Klaus (37) machten sich gemeinsam auf die Suche nach der großen Liebe. In diesem Jahr bleibt RTL der Änderung treu und hat vor wenigen Tagen die beiden neuen Rosenkavaliere Felix Stein und Martin Braun vorgestellt. Im Interview mit Promiflash erzählt Ex-Bachelor Dennis, was er davon hält. "Ich finde das Konzept mit zwei Bachelors spannend. Es bringt eine neue Dynamik rein, sowohl für die Männer als auch für die Frauen", findet der Fitnessenthusiast. Solange alles fair ablaufe, könne das Format so an Tiefe gewinnen.

Dennis merkt gegenüber Promiflash an: "Allerdings dachte ich, dass es optisch dieses Jahr zwei komplett unterschiedliche Typen werden." Denn: Ähnlich wie schon im letzten Jahr sind auch in der neuen Staffel wieder zwei Männer dabei, die einen ähnlichen Look haben. Das fiel auch den Fans der Show auf – kurz nach der Verkündung von Felix und Martin als Kandidaten tummelten sich bereits kritische Kommentare in der Kommentarspalte des Beitrags auf Instagram. "Sind die Zwillinge? Kann sie nicht auseinanderhalten", fragte ein User verwirrt.

Für Felix und Martin war die Doppelbesetzung eine gute Entscheidung – das gaben die beiden bereits in einem Interview mit RTL bekannt. Felix erzählte: "Wir haben sehr viele Momente gehabt, wo wir Dinge miteinander teilen konnten, wo wir uns auch gegenseitig aufbauen konnten." Rückblickend sei es das Beste gewesen, das passieren konnte, dass der Fotograf auch Martin an seiner Seite hatte. Was die beiden Rosenverteiler alles erleben und ob sie die Liebe tatsächlich finden, das können Zuschauer ab dem 18. Juni im TV mitverfolgen.

Anzeige Anzeige

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige