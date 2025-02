Realtalk: So fühlt sich Katja Geretschuchin jetzt im Allgäu

Hinter Katja Geretschuchin (29) liegt ein aufregendes Jahr. Die Influencerin hat nicht nur ihre große Liebe Dennis Gries im TV kennengelernt, sondern für ihn auch ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt: Vergangenen Oktober wagte sie einen großen Schritt – und zog von ihrer Heimat Düsseldorf nach Kempten im Allgäu. Auch wenn seitdem schon einige Monate vergangen sind, fällt die Umstellung der Beauty nach wie vor nicht leicht, wie sie in einem Realtalk-Video auf Instagram verrät. "Die Wahrheit ist: Manchmal fühle ich mich wohl und manchmal eben nicht. Es gibt Tage, an denen ich die Ruhe und die Natur liebe, aber es gibt auch Tage, an denen ich mein altes Leben vermisse", gibt sie unverblümt zu.

Die TV-Bekanntheit vermisse sowohl ihre Freunde als auch die Möglichkeiten, die eine Großstadt bietet. "Also ehrlich gesagt hält sich das Wohlfühlen in Grenzen. Manchmal realisiere ich noch nicht, dass das mein Zuhause ist", erzählt sie und fügt und hinzu: "Zuhause ist kein Ort, Zuhause ist eine Person. Aber reicht eine Person, um glücklich zu sein?" Katja sei sich eigentlich sicher, dass sie mehr brauche als das. Dennis zuliebe wolle sie aber noch nicht aufgeben – und ihrer neuen Heimat eine Chance geben. Mit ihren ehrlichen Worten möchte die Blondine anderen Mut machen: "Es ist nicht immer alles rosig und das muss es auch nicht sein. Veränderungen brauchen Zeit, und es ist völlig okay, sich nicht sofort zu 100 Prozent wohlzufühlen. Manchmal bedeutet Liebe auch, sich auf Neues einzulassen, selbst wenn es anfangs ungewohnt ist."

2024 war Dennis einer der beiden Rosenkavaliere – denn zum ersten Mal verteilten bei Der Bachelor gleich zwei Männer die heiß begehrten Schnittblumen an die Teilnehmerinnen. Von der hübschen Katja war der Fitness-Coach von Anfang an hin und weg. Dass sie die letzte Rose von ihm bekam, war für viele Fans wohl keine Überraschung. "Ich hatte ja eigentlich ab der ersten Sekunde diese positive Energie, die sie verbreitet, wenn sie irgendwo den Raum betritt, ihre Zielstrebigkeit, sie inspiriert mich und ich glaube auch einfach, wir ergänzen uns in vielen Punkten sehr gut", schwärmte Dennis nach dem Finale gegenüber Promiflash über seine Herzdame.

Katja Geretschuchin Katja Geretschuchin, Influencerin

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries

