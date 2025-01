Bei Katja Geretschuchin und Dennis Gries wurde eingebrochen

Großer Schock bei Katja Geretschuchin (29) und Dennis Gries! Das Die Bachelors-Paar befindet sich gerade gemeinsam in Thailand, doch anstatt seinen Urlaub genießen zu können, erwachte es am Samstagmorgen zu einer bösen Überraschung. "Leute, es ist richtig bitter", meldet sich Katja an ihre Follower auf Instagram und erklärt weiter: "Wir wurden beklaut, beziehungsweise bei uns wurde eingebrochen in unserem Bungalow." Das Pärchen hatte erst am Vortag 20.000 Baht von der Bank abgehoben, was umgerechnet rund 560 Euro entspricht. Von dem Geld konnten die Influencer allerdings nicht viel nutzen, denn am nächsten Tag verschwand es aus Katjas Rucksack in ihrer Unterkunft.

Die 29-Jährige und der Fitnessunternehmer versuchten daraufhin, dem Diebstahl auf den Grund zu gehen. "Wir spielen die ganze Zeit Sherlock Holmes und versuchen herauszufinden, wie das passieren konnte", berichtet Katja. Das Reality-TV-Paar hat auch bereits eine Theorie: Die Fenster des Bungalows hatten die beiden nämlich nie geöffnet, trotzdem waren an dem Morgen beide nicht zugesperrt gewesen. "Das heißt, jemand ist durchs Fenster rein und hat aus meinem Rucksack das Geld genommen", erläutert die TV-Persönlichkeit. Trotz des besorgniserregenden Zwischenfalls wollen sie und ihr Freund nicht den Kopf hängen lassen. "Sind grad bisschen traurig. Versuchen uns davon aber nicht runterkriegen zu lassen", schreibt Katja auf ihrem Social-Media-Profil.

Der Diebstahl in Thailand ist nicht das einzige Ereignis, das das Leben des Promipaares kurzfristig aus der Bahn warf. Nachdem Katja und Dennis im September vergangenen Jahres in eine gemeinsame Wohnung im Allgäu gezogen waren, machten sie diesen Schritt bereits einen Monat später rückgängig. In den sozialen Medien teilte der Fitnesstrainer den Grund für den schnellen Meinungswechsel. "Kurz nach dem Umzug, als wir dann alle Sachen hier hatten und unsere erste Nacht hier verbracht haben bis zum Tag heute habe ich keine einzige Nacht hier gut geschlafen", schilderte er. Deshalb packten die beiden ihre Sachen und kehrten gemeinsam in Dennis alte Wohnung zurück.

Instagram / katja.gre Katja, "Die Bachelors"-Kandidatin

Die Bachelors, RTL Der Bachelor Dennis Gries

