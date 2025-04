Gewusst? Andrea Berg und Co. heißen eigentlich ganz anders

Schlagerfans schätzen und lieben ihre Stars für ihre unangefochtene Authentizität – dabei führen einige von ihnen, darunter Wolfgang Petry (73), Vanessa Mai (32) und Vicky Leandros (72), ihre Anhänger schon immer ein kleines bisschen an der Nase herum: Obwohl ihre Künstlernamen bürgerlich klingen, steht in ihren Personalausweisen etwas ganz anderes. So zum Beispiel auch bei Goldkehlchen Andrea Berg (59), die 1966 als Andrea Zellen das Licht der Welt erblickte. Wie sie einst gegenüber Bild verriet, hatte ihr Produzent damals – während einer Autofahrt – vorgeschlagen, ein neues Pseudonym für sie zu kreieren. Inspiriert von der idyllischen Natur, durch die sie die Straße führte, hätten sie sich schließlich für den Namen "Berg" entschieden, der zudem eine positive Aufwärtsdynamik suggeriere.

Ähnlich wie Andrea haben sich auch andere Bühnenstars eine neue Identität geschaffen, um ihren musikalischen Weg zu gehen. So heißt der österreichische Sänger DJ Ötzi (54), bekannt durch den Hit "Ein Stern", mit bürgerlichem Namen Gerhard Friedle. Wolfgang Petry, dessen Party-Songs immer wieder für ausgelassene Stimmung sorgen, wurde ursprünglich auf den Namen Franz Hubert Wolfgang Remling getauft. Sängerin Vanessa Mai, die Schwiegertochter von Andrea, trägt im Personalausweis den Namen Vanessa Mandekić. Hinzu kommen die griechische Legende Vicky Leandros, deren echter Name Vasiliki Papathanasiou lautet, sowie "Schwarzbraun ist die Haselnuss"-Interpret Heino (86), der eigentlich Heinz Georg Kramm heißt.

Die Entscheidung, unter einem Pseudonym aufzutreten, ist keineswegs ungewöhnlich. Häufig liegt dies an der Schwierigkeit, einen langen oder komplizierten Namen in der Musikbranche zu etablieren. In manchen Fällen schwingt allerdings auch der Wunsch nach mehr Anonymität für das Privatleben mit – so zum Beispiel bei der deutschen DJane HorsegiirL oder bei Rapper Cro (35) zu Beginn seiner Karriere. Für Andrea war es dennoch stets wichtig, mit Authentizität zu überzeugen, wie sie in Interviews immer wieder betont. Über ihr Familienleben hält sich die Sängerin eher bedeckt, doch in Interviews schwärmte sie bereits mehrfach von der Unterstützung ihrer Familie, darunter auch von ihrem Ehemann Ulrich Ferber. Sogar er werde hin und wieder von Schlagerfans als "Herr Berg" angesprochen – sehr zur Belustigung seiner prominenten Partnerin.

Getty Images Wolfgang Petry im Dezember 2019

Getty Images Cro, Musiker

