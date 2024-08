"Goodbye Deutschland"-Star Thommy lag auf Intensivstation

Viele Fans sind in Sorge um Thommy Schmelz: Der Goodbye Deutschland-Star musste kürzlich auf der Intensivstation behandelt werden. Der Auswanderer wurde während einer Kreuzfahrt nach Madeira krank und entschied sich, medizinische Hilfe aufzusuchen. "Sie sagten, es wäre sehr ernst, er hätte ganz viel Wasser im Bauch, und die Organe arbeiten nicht richtig", berichtet seine Ehefrau Kathrin in der neuesten Folge von "Goodbye Deutschland". Er habe schon lange Probleme mit seiner Bauchspeicheldrüse, den Nieren und seiner Leber. Auf Anraten des Schiffsarztes flogen die zwei Auswanderer zurück nach Mallorca, wo er direkt auf eine Intensivstation gekommen ist.

Davon hat sich der 53-Jährige mittlerweile ganz gut erholt, wie er und seine Frau via Instagram berichten. "Corona kam noch dazwischen. Wenn es jemanden erwischt, dann mich", erklärt Thommy in einem Clip und fügt hinzu, dass er wegen der Erkrankung zwischenzeitlich noch einmal auf der Intensivstation lag. Dann wurde auch noch ein Fleck auf seiner Lunge gefunden. "Am Donnerstag wird jetzt eine Biopsie gemacht", schildert Kathrin. Das Paar hofft, bald zur Normalität zurückzukehren und diese schwierige Zeit hinter sich lassen zu können. Fans drücken in den Kommentaren ihre Unterstützung und Genesungswünsche aus.

Thommy und Kathrin leben schon rund sieben Jahre auf Mallorca und werden seit einiger Zeit von "Goodbye Deutschland" auf ihrem Weg begleitet. Die zwei Auswanderer haben lange in der Gastronomie gearbeitet, boten aber auch schon Kochkurse an und probierten sich als Guides für Jeeptouren und Schlagersänger. Neben dem Paar werden aktuell auch Caro und Andreas Robens auf der Insel von der Show begleitet – sie betreiben dort ein Fitnessstudio.

Anzeige Anzeige

Instagram / mermischmelz Thommy und Kathrin Schmelz, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / mermischmelz Kathrin und Thommy Schmelz, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de