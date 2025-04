"Goodbye Deutschland"-Star Thommy muss erneut in Klinik

Große Sorge um Thommy Schmelz: Der beliebte Goodbye Deutschland-Star musste kürzlich erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach einer Operation, bei der ihm ein Teil seines Lungenflügels entfernt wurde, schien sich der 53-Jährige zunächst auf dem Weg der Besserung zu befinden. Doch vor wenigen Tagen verschlechterte sich sein Zustand plötzlich. Seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz meldete sich sichtlich besorgt via Instagram zu Wort: "Sein Hals und die Brust auf der Seite der Narbe sind ganz geschwollen, das sieht ganz schlimm aus. Leute, es nimmt kein Ende." Thommy selbst erklärte in einem Video aus dem Krankenhaus: "Ich liege wieder auf der Intensivstation, ich bekomme kaum Luft."

Die Intensivstation habe Thommy mittlerweile verlassen – er sei auf die Lungenstation verlegt worden. Kathrin zeigt sich in der Kommentarspalte einer Bilderstrecke auf Instagram vorsichtig optimistisch: "Die Schwellungen werden in den kommenden Tagen zurückgehen, sagt der Arzt." Die Fans des Reality-TV-Stars schicken weiterhin aufmunternde Worte, um den Auswanderer zu unterstützen. Auch Thommy versucht, die Situation mit Galgenhumor zu nehmen. So scherzte er halbherzig über seine angeschwollene rechte Seite: "Ich sehe aus wie Quasimodo." Er bemüht sich zwar, optimistisch zu bleiben, ist aber offensichtlich von Schmerzen geplagt, wie sein Stöhnen am Ende des Videos zeigt. Trotz der ernsten Umstände gibt die Community ihm und Kathrin Hoffnung, dass diese Gesundheitskrise bald überstanden ist.

Das Ehepaar lebt seit mehreren Jahren auf Mallorca, wobei es von "Goodbye Deutschland" begleitet wird. Neben ihrer Gastronomietätigkeit probierten sich die beiden in verschiedenen Projekten aus und fanden eine treue Fangemeinde. Doch in den vergangenen Jahren erlitt Thommy gesundheitlich einige harte Rückschläge: Krampfanfall, Organprobleme und zuletzt die Lungen-OP. Seine Frau Kathrin blieb dabei stets an seiner Seite und hielt die Fans über Instagram auf dem Laufenden. "In guten wie in schlechten Zeiten" scheint für die beiden nicht nur ein Eheversprechen, sondern gelebte Realität zu sein. Ihre ehrliche und offene Art auch in schwierigen Momenten macht sie für viele Zuschauer sympathisch.

Anzeige Anzeige

Instagram / mermischmelz Thommy und Kathrin Schmelz, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / mermischmelz Kathrin und Thommy Schmelz, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige