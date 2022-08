Boot-Date: Tyler Cameron bestätigt Flirt-Gerüchte mit Paige

Ist das etwa ein Liebes-Outing? Vor wenigen Tagen wurden Tyler Cameron (29) und Armie Hammers (35) Ex Paige Lorenze gemeinsam in New York gesehen – und zwar nicht nur beim Spazierengehen, sondern auch beim Knutschen. Ein Insider verriet, dass die beiden wegen ihrer verschiedenen Wohnorte nur auf etwas Lockeres aus seien. Ein anderer betonte wiederum, dass es zwischen ihnen ernst sein soll. Für letztere Option gab Tyler nun selbst einen Hinweis: Er teilte Bilder von einem gemeinsamen Date!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der ehemalige US-Bachelorette-Kandidat ein kurzes Video, in dem zu sehen ist, wie er gemeinsam mit Paige auf einem Boot unterwegs ist. Die beiden haben eine Käseplatte an Bord und genießen dazu etwas Wein. "Date Cruise", kommentierte der 29-Jährige die Sequenz und ließ keinen Zweifel mehr daran, dass er das Model nicht nur freundschaftlich kennenlernt.

Kurze Zeit später zeigte auch Paige, dass sie Tyler momentan offenbar sehr nahesteht. Die 24-Jährige postete ein Reel, in dem sie mehrere Aufnahmen ihres gemeinsamen Nantucket-Trips zusammengeschnitten hatte – inklusive zahlreicher Knutsch- und Kuschel-Clips! Bei einem Blick in die Kommentare wird klar: Die Fans sind sich sicher, dass die beiden zusammen sind. "Heißestes Paar" und "Das Glück steht dir so gut" lauten nur zwei der vielen begeisterten Äußerungen.

Anzeige

Instagram / paigelorenze Paige Lorenze und Tyler Cameron

Anzeige

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron im Juni 2021

Anzeige

Instagram / paigelorenze Paige Lorenze und Tyler Cameron, Webstars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de