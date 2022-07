Verliebter Kuss: Ist Armie Hammers Ex Paige wieder vergeben?

Paige Lorenze schwebt wohl wieder auf Wolke sieben! Und das, obwohl das Model eine traumatische Beziehung mit dem Schauspieler Armie Hammer (35) durchlebt hatte: Der "Call Me by Your Name"-Darsteller musste sich wegen sexuellen Missbrauchs und angeblichen Kannibalismusfantasien vor Gericht verantworten – zu den Opfern, denen er sogar Buchstaben in die Haut geritzt haben soll, zählte unter anderem auch seine Verflossene Paige. Doch das Model hat sich wohl mittlerweile von den Taten ihres Ex erholen können: Paige wurde mit Tyler Cameron (29) beim Knutschen gesichtet!

Die Ex von Armie und der ehemalige US-Bachelorette-Kandidat wurden gemeinsam auf dem Weg in ein Restaurant von Paparazzi abgelichtet, wie Daily Mail berichtete. Paige trug ein langes blaues Sommerkleid mit einem tiefen Ausschnitt, während sich ihre Begleitung für ein graues T-Shirt und eine schwarze Jeans entschied. Die beiden schlenderten Arm in Arm durch die Straßen und wirkten dabei ziemlich glücklich. Als die zwei Turteltauben sich dann auch noch einen Kuss gaben, schienen sie die Liebes-Vermutungen vieler Beobachter zu bestätigen.

Doch sind die beiden tatsächlich ein Paar? Ein Insider verriet gegenüber Page Six, dass sich die zwei so oft sehen, wie sie können, allerdings sei es wegen ihrer verschiedenen Wohnorte nur etwas Lockeres. Eine andere Quelle behauptete hingegen, dass es definitiv etwas Ernstes zwischen den beiden sein soll.

Getty Images Armie Hammer, 2018

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron im April 2021

Instagram / paigelorenze Paige Lorenze, Instagram-Star

