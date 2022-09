Liebe nur wegen Followern? Paige beschuldigt Tyler Cameron

Paige Lorenze und Tyler Camerons (29) Liebesglück war nur von kurzer Dauer! Die Influencerin und der ehemalige Kandidat der US-amerikanischen Version von Die Bachelorette machten Anfang August öffentlich, dass zwischen ihnen mehr als nur Freundschaft ist. Nur wenige Tage später bestätigte der Hottie dann die Trennung. Nach dem Liebes-Aus liegen die beiden offenbar im Clinch miteinander: Paige erhob jetzt Anschuldigungen gegen Tyler – laut ihr war er nämlich nur auf ihre Follower aus!

In dem Podcast "Sofia With An F" packte Paige jetzt über die Beziehung aus. "Das klingt vielleicht narzisstisch, weil er eine riesengroße Community hat, aber ich hatte das Gefühl, dass er mich benutzt", betonte die Blondine. Angeblich habe der 29-Jährige von ihrer Reichweite im Netz profitieren wollen. "Er hat gesehen, dass ich bei meinen Instagram-Storys mehr Aufrufe habe als er – und dann dachte er sich: 'Ich brauche einen Skandal'", behauptete sie.

Ob sich Tayler aber tatsächlich an Paiges Community bereichern wollte, bleibt unklar – bislang äußerte er sich nämlich nicht zu den Anschuldigungen seiner Ex. Aktuell hat das TV-Gesicht auf der Fotoplattform bereits über 2,2 Millionen Follower. Paiges Profil folgen im Moment rund 367.000 Fans.

Tyler Cameron, US-TV-Star

Paige Lorenze, Dezember 2020

Tyler Cameron im Juni 2021

