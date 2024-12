"Virgin River" ist wieder da und stürmt die Netflix-Charts

Seit dem 19. Dezember 2024 können Fans der beliebten Netflix-Serie "Virgin River" endlich die heiß ersehnte sechste Staffel streamen. Und laut Moviepilot sicherte sich die Serie mit ihrer spannenden Mischung aus Drama, Romantik und Kleinstadt-Idylle nur einen Tag nach dem Staffelstart bereits Platz zwei in den Netflix-Seriencharts. Geschlagen wird sie nur noch von dem Vulkandrama "La Palma". Die neuen Folgen drehen sich unter anderem um die geplante Traumhochzeit zwischen der Hebamme Mel, dargestellt von Alexandra Breckenridge (42), und dem Barbesitzer Jack, gespielt von Martin Henderson (50). Doch wie gewohnt geht es in "Virgin River" nicht ohne Probleme weiter.

Die zehn neuen Episoden geben nicht nur frische Einblicke in das Leben der aktuellen Charaktere, sondern blicken auch in die Vergangenheit. In Rückblenden in die 1970er Jahre erfahren die Zuschauer mehr über die bewegte Vergangenheit von Mels Vater Everett. Und die Fans dürfen nicht nur die neue Staffel genießen, sondern sich schon jetzt auf mehr freuen, denn Netflix hat längst eine siebte Staffel bestätigt. Damit gehört "Virgin River", das seit 2019 ohne Unterbrechung läuft, zu den langlebigsten Serien des absetzungsfreudigen Streamingdienstes und hält sich zudem weiterhin erfolgreich an der Spitze des Publikumsinteresses.

Sowohl Alexandra Breckenridge als auch Martin Henderson sind längst durch ihre Rollen in "Virgin River" zu festen Größen der Fernsehlandschaft geworden. Alexandra, die heute zweifache Mutter ist, überzeugte davor bereits in Erfolgsserien wie "This Is Us" und "The Walking Dead". Ihr Co-Star Martin, der aus Neuseeland stammt, wurde unter anderem durch "Grey's Anatomy" bekannt. Die Chemie zwischen ihnen scheint zu stimmen, und Fans dürfen sich auf weitere spannende Folgen der Erfolgsserie freuen.

Courtesy of Netflix Martin Henderson als Jack Sheridan und Alexandra Breckenridge als Mel Monroe in "Virgin River"

Getty Images Alexandra Breckenridge, Schauspielerin

