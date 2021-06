Was ist wohl ihr Liebesgeheimnis? Diese Frage haben sich die Fans von Collien (39) und Christian Ulmen (45) bestimmt schon oft gestellt! Die Schauspieler wirken nach außen hin wie das perfekte Paar und sind inzwischen obendrein schon seit zehn Jahren glücklich verheiratet. Doch wie stellen sie das an? Und haben sie vielleicht Tipps für andere Paare? In einem Interview plaudert Collien jetzt offen über ihre langjährige Beziehung...

"Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben... Wir passen einfach sehr gut zusammen. Wir ticken sehr ähnlich – das hilft, glaube ich, immer sehr, wenn man die Denkstruktur des anderen nachvollziehen kann", verrät die Schauspielerin am Rande eines PR-Termins von Ferrero Rocher und Raffaello. "Eine Bekannte hat mal gesagt: 'Ihr seid eigentlich genau der gleiche Mensch' und eigentlich ist es wirklich genau das, dass wir sehr ähnlich ticken", offenbart Christians Frau weiter. Ein richtiges Liebesgeheimnis haben die zwei also nicht!

Deshalb fällt es Collien auch schwer, anderen Pärchen Tipps zu geben: "Jede Partnerschaft funktioniert anders. Gerade wir sind mit dem, was wir arbeiten, überhaupt nicht repräsentativ – weil unser Arbeitsleben eben so aussieht, dass der eine mal weg ist für Dreharbeiten, dann ist der andere wieder weg für Dreharbeiten", erklärt die 39-Jährige. "Vielleicht hält auch gerade das die Liebe frisch: Dass man sich auch mal nicht sieht und sich vermissen kann."

