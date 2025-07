Geheimnis gelüftet: So lernte Zoe Saip ihren Freund kennen

Zoe Saip (25) überraschte kürzlich in einem Joyn-Interview, als sie unerwartet in Begleitung ihres neuen Partners auftauchte. Die einstige GNTM-Kandidatin stellte ihren Freund Patrik der Öffentlichkeit vor und verriet: "Wir kennen uns schon sehr viel länger." Die erste Begegnung der beiden fand bereits im Jahr 2022 statt, doch der Kontakt intensivierte sich erst Mitte Dezember vergangenen Jahres, als sie über Instagram zu schreiben begannen. Offenbar sprang der Funke sofort über. Denn nach mehreren Telefonaten beschloss Zoe, die in Wien lebt, kurzerhand, über Silvester nach Hamburg zu reisen, um ihren Liebsten zu besuchen.

Die Liebesgeschichte des Paares begann also etwas ungewöhnlich, aber romantisch. Patrik erinnerte sich im Gespräch mit dem Sender daran, wie spontan Zoe ihren Besuch plante, und betonte, wie viel sie telefonierten, bevor sie sich das nächste Mal wiedersahen. Zoe erzählte von chaotischen Weihnachtsfeiertagen und ihrer impulsiven Entscheidung, nach Hamburg zu fliegen: "Ich pack mein Leben nicht, ich muss jetzt mal meine Siebensachen packen." Patrik ermutigte sie zu diesem Schritt und ihre Verbindung wuchs seitdem immer weiter. Mittlerweile verbringen die beiden jede freie Minute miteinander und schmieden gemeinsame Zukunftspläne.

Bereits vor der offiziellen Bestätigung hatte das Model ihre Fans mit privaten Momenten aus der Beziehung auf Instagram begeistert. Fotos aus dem Alltag der beiden zeigten eine entspannte und verliebte Zoe. Patrik bleibt dabei oft im Hintergrund oder verdeckt sein Gesicht – wohl ein Zeichen, dass die beiden ihre Zweisamkeit abseits der Kameras schützen wollen. Mit dem Thema Reality-TV ist Patrik erst durch Zoe in Verbindung gekommen. Zoes alte Formate schaut der Süditaliener jedoch nicht an, denn für ihn zähle die Zukunft mehr als die Vergangenheit.

Anzeige Anzeige

TikTok / zoesalome.saip Reality-TV-Bekanntheit Zoe Saip und ihr Freund Patrik

Anzeige Anzeige

TikTok / zoesalome.saip Zoe Saip und ihr Freund Patrik im Juni 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / zoesalome.saip Patrik und Zoe Saip an der Ostsee im Juni 2025