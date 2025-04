Model Zoe Saip bestätigt neue Beziehung mit unbekanntem Mann

Die Katze ist aus dem Sack: Zoe Saip (25) ist wieder vergeben. Auf TikTok teilt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ein Video, das die Gerüchte um ihr Liebesleben bestätigt. In dem Clip sieht man das Model ganz bequem in einer Strandbar chillen, vor ihr stehen zwei Getränke auf einem Hocker – als sie die Kamera herumschwenkt, erkennt man dann, dass sie mit einem jungen Mann Händchen hält. Viel verrät sie nicht über ihren neuen Partner, doch sie sieht sehr glücklich aus. Unter das Video setzt sie die Hashtags: #couple, #couplegoals und #amore.

Dass sie in ihrer neuen Beziehung sehr glücklich ist, zeigt auch der Text, den sie über das Video legt: "Ich habe fast vergessen, dass es das hier ist, worum es im Leben wirklich geht." Damit ist es wohl offiziell und wird ihre treuen Fans sicherlich sehr freuen. Immerhin wird schon seit Januar dieses Jahres gemunkelt, dass die Reality-TV-Bekanntheit tatsächlich wieder vergeben ist. Damals teilte sie nämlich einen Schnappschuss von sich in einem Aufzug, hinter ihr stand ein Mann, der ihr über die Schulter guckte. Allerdings wurde damals noch jegliches Detail von seinem Gesicht verborgen.

Dass Zoe ihre frische Liebe gerade jetzt offiziell und öffentlich macht, ist etwas überraschend. Immerhin wird sie in wenigen Tagen an der Seite ihres Ex-Partners Barna in dem brandneuen Format Match My Ex zu sehen sein. Mit ihm und den anderen Teilnehmern der Show wird sie eine Traumvilla auf der Insel Kreta beziehen – und flirten, was das Zeug hält. Allerdings wird Barna dort derjenige sein, der für Zoe das Match aussucht. Schon am 1. Mai soll die Datingshow auf Joyn anlaufen.

Anzeige Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip und ein unbekannter Mann

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Saip, Model

Anzeige Anzeige