Model Zoe Saip postet intime Fotos mit ihrem Mystery Man

Zoe Saip (25) zeigt sich endlich ganz offen mit ihrem neuen Freund – und die Fotos, die sie jetzt auf Instagram veröffentlicht, geben ihren Fans einen sehr privaten Einblick in das junge Glück. Das Model und Reality-TV-Sternchen teilt erstmals eine ganze Reihe von Bildern aus ihrem Alltag zu zweit. Auf den neuen Aufnahmen lächelt Zoe entspannt im Fahrstuhl, während ihr geheimnisvoller Begleiter sein Gesicht weiter hinter einer Sonnenbrille verbirgt und zärtlich die Hände auf ihre Hüften legt. Auf einem weiteren Foto wird es noch vertrauter: Im lässigen T-Shirt und Tanga macht es sich Zoe auf dem Sofa gemütlich und lehnt sich nach vorne – dabei streichelt ihr Partner ihren nackten Po.

Schon seit Beginn des Jahres wurde im Netz fleißig spekuliert, ob Zoe wieder vergeben sein könnte. Im April bestätigte die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin schließlich die Gerüchte und gab ihre neue Beziehung bekannt. Auf TikTok postete sie einen Clip, der sie und ihren Freund händchenhaltend zeigt. Unter das Video setzte sie die Hashtags #couple, #couplegoals und #amore. Dennoch hält sich Zoe mit Details zu ihrer neuen Liebe bislang bedeckt.

Ihre Fans freuen sich mit der 25-Jährigen über ihr Liebesglück. Dennoch hat Zoe mit ihren verliebten Beiträgen in den sozialen Medien ihr neuestes Format gespoilert – die Wienerin ist nämlich aktuell in der neuen Realityshow "Match My Ex" zu sehen. Dort trifft sie nicht nur auf ihren Ex Barna, sondern soll ihn auch noch an eine neue Frau vermitteln. Auch Zoe ist zum Daten vor Ort – zu den männlichen Teilnehmern gehören unter anderem Kevin Platzer (26) alias Flocke und Lukas Baltruschat (30).

Instagram / zoesalome Zoe Saip im Mai 2025

Instagram / zoesalome Zoe Saip und ihr Freund im Mai 2025

