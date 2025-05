Unzufrieden: Zoe Saip fängt nach TV-Format mit Sport an

Die ehemalige GNTM-Bekanntheit Zoe Saip (25) hat kürzlich überraschende Einblicke in ihr Körperbewusstsein gegeben. Die Österreicherin ist derzeit in dem Format Match My Ex zu sehen und ist mit ihrem Aussehen in der Sendung offenbar unzufrieden – das macht sie jedenfalls in ihrem neuen TikTok-Video deutlich. Der Anblick ihrer Aufnahmen im Fernsehen habe der 25-Jährigen klargemacht, dass sie in den letzten Jahren den Sport vernachlässigt habe. Mit humorvollem Unterton schreibt sie in dem Clip: "Ich habe mich bei 'Match my Ex' gesehen und einfach gecheckt, ich habe drei Jahre vergessen zum Sport zu gehen."

Doch anstatt sich davon entmutigen zu lassen, hat das Model einen Entschluss gefasst: Sie will sich künftig wieder intensiver dem Sport widmen. Zu dem Video, das sie in sportlicher Kleidung im Fitnessstudio zeigt, ergänzt sie in der Caption: "Besser spät als nie wieder anfangen, oder? Ich meine, der Sommer kommt." Offenbar plant sie, einen aktiveren Lebensstil zu verfolgen und dabei ihre Follower auf dem Weg mitzunehmen.

In der Joyn-Sendung "Match My Ex" geht es heiß her. In dem Format treffen Reality-Stars und ihre ehemaligen Partner aufeinander. Das Besondere: Die Verflossenen entscheiden, wer mit wem ein neues Match eingehen darf. Gedreht wurde in einer luxuriösen Villa auf Kreta. Mit dabei sind neben Zoe Realitystars wie Sandra Sicora (33), Kevin Platzer (26) alias Flocke, Lukas Baltruschat (31), Jennifer Iglesias (26), Tara Tabitha (32) oder Kaan Aktas.

Anzeige Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip, EX-GNTM-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Joyn/René Lohse Die "Match My Ex"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige