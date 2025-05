Insolvenzverfahren aufgehoben: Zoe Saip doch nicht pleite

Zoe Saip (25) kann aufatmen: Das Insolvenzverfahren gegen sie wurde offiziell aufgehoben. Diese frohe Botschaft teilte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nun ihren Fans auf Instagram mit – in einem Video, in dem sie mit strahlendem Laufsteglächeln den Gerichtsbeschluss in die Kamera hält. Humorvoll schrieb sie dazu: "Alle haben den Medien geglaubt und gedacht, du bist insolvent und pleite, aber du hältst ihnen jetzt wie eine freche Maus den Gerichtsbeschluss mit 'aufgehoben' in die Kamera." Wochenlang hatte es Gerüchte um ihre vermeintlich prekäre finanzielle Lage gegeben, die Zoe jedoch stets dementiert hatte.

Das Model, das durch verschiedene TV-Formate Bekanntheit erlangte, betonte bereits zuvor, dass die Berichte über ihre angebliche Zahlungsunfähigkeit nicht der Wahrheit entsprachen. Trotz der zwischenzeitlichen Einleitung eines Schuldenregulierungsverfahrens scheint sie in der Lage gewesen zu sein, ihre finanzielle Situation zu klären. Details darüber, wie das Verfahren aufgehoben werden konnte oder welche Schritte unternommen wurden, ließ Zoe allerdings offen. Fans und Unterstützer zeigten sich in den sozialen Netzwerken erleichtert und erklärten, dass sie stets an die Richtigkeit ihrer Aussagen geglaubt hätten.

Zoe wuchs in Niederösterreich auf und wurde 2018 durch ihre Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" bekannt, wo sie mit emotionalen Auftritten polarisierte. Danach baute sie sich als Model, Influencerin und Reality-TV-Star eine medienpräsente Karriere auf. Auch ihr Privatleben, inklusive Trennungen und psychischer Herausforderungen, war immer wieder ein öffentliches Thema. Dass nun von den Insolvenzeröffnungsgerüchten Abstand genommen werden kann, dürfte für sie eine Erleichterung darstellen – und ein weiterer Schritt, ihrer Karriere neue Impulse zu geben. Fans wissen: Wenn Zoe eines ist, dann eine Kämpferin, die sich so leicht nicht unterkriegen lässt.

Amazon Prime Video Zoe Saip, "The 50"-Kandidatin

Instagram / zoesalome Zoe Saip, TV-Bekanntheit

