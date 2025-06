Lachnummer im Netz: Donald Trump hält Melanias Daumen fest

Donald Trump (79) und Melania Trump (55) sorgten bei einem gemeinsamen Auftritt am Abend des 11. Juni für Aufsehen – und das nicht nur wegen ihrer eleganten Garderobe. Vor der Premiere des Musicals "Les Misérables" im Kennedy Center, das sie gemeinsam besuchten, fiel ein ungewöhnlicher Moment auf: Donald hielt Melanias Hand auf eigentümliche Weise, indem er lediglich ihren Daumen umfasste. Diese Szene, die während des Verlassens des Weißen Hauses aufgenommen wurde, brachte das Präsidentenpaar schnell ins Visier der sozialen Medien. Fotos von Donald, wie er Melanias Daumen umfasst, liegen dem Magazin OK! vor.

Es war das erste Mal, dass der ehemalige Präsident, der kürzlich wegen eines Selbstbräuner-Fails auffiel, und die First Lady eine Vorstellung im Kennedy Center besuchten. Dieses Ereignis folgte auf politische Kontroversen rund um die von Donald durchgeführten Personalwechsel im kulturellen Zentrum. Doch der Fokus des Abends verlagerte sich für viele auf die Körpersprache des Paares. Während Donald zuvor in einem kurzen Medienauftritt Fragen zu heiklen Themen wie Elon Musks (53) Behauptungen und landesweiten Protesten gegen seine Migrationspolitik beantwortet hatte, richteten sich die Schlagzeilen bald auf ihren skurrilen Händchenhalt-Moment.

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken ließen nicht auf sich warten: Nutzer verspotteten den Moment und zogen Vergleiche zu gestellten Szenen aus Filmen. Kritische Kommentare reichten von Spott über ihren Auftritt bis hin zu bissigen Bemerkungen über die anscheinend kühle Chemie zwischen den beiden. Die frühere First Lady, die in der Vergangenheit oft für ihre Haltung in der Öffentlichkeit unter die Lupe genommen wurde, bleibt trotz der Häme meist unerschütterlich. Ihr Ehemann hingegen, bekannt für seine kontroversen Statements und polarisierenden Entscheidungen, sorgt regelmäßig für Schlagzeilen – ob politisch oder privat.

Getty Images Melania, Barron und Donald Trump im November 2024

Getty Images Donald Trump und Melania Trump beim Commander-in-Chief-Ball im Januar 2025

